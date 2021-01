Venerdì 15 gennaio prenderà il via la Prada Cup al termine della quale sarà stabilito l’avversario che sfiderà il defender Team New Zealand per l’America’s Cup 2021. Il format della manifestazione è abbastanza semplice: i tre equipaggi in gara si sfideranno in quattro round robin, l’equipaggio che avrà ottenuto il maggior numero di vittorie staccherà il pass per la finale. L’avversario sarà determinato dal playoff tra la seconda e la terza classificata. Le protagoniste della Prada Cup saranno: Luna Rossa, Ineos Uk e American Magic.

A partire da venerdì 15 gennaio e fino a domenica 17 gennaio, nel golfo di golfo di Hauraki (in Nuova Zelanda), si disputeranno le prime sei regate, completando di fatti i primi due round robin, con gli equipaggi che si sfideranno per due volte. Stesso e identico programma anche per il weekend che va da venerdì 22 a domenica 24 gennaio. A questo punto la prima in classifica accederà direttamente alla finale della Prada Cup, in attesa della sfida tra le restanti due equipaggi che si daranno battaglia al meglio delle 7 regate (avrà la meglio chi ne vincerà 4).

Nel seguente fine settimana si disputerà l’importantissima finale della Prada Cup. I due Challenger si giocheranno l’accesso all’atto conclusivo dell’America’s Cup al meglio delle tredici (chi arriva a 7 punti, vince la serie). Dal 6 marzo con il Defender Emirates Team New Zealand nel Match della 36ma America’s Cup. Anche la sfida finale della Coppa America si disputerà al meglio delle 13 prove (ultima regata eventualmente in programma il 21 marzo 2021), con l’equipaggio che riuscirà a vincere 7 regate che si aggiudicherà la vecchia brocca.

PRADA CUP

15-17 GENNAIO E 22-24 GENNAIO:

Round Robin: dodici regate nelle quali si sfideranno per quattro volte Luna Rossa, Ineos Uk e American Magic.

29 GENNAIO – 2 FEBBRAIO:

Semifinale Prada Cup (seconda e terza si sfidano al meglio delle 7 regate. Chi ne vince 4 avanza)

13-22 FEBBRAIO:

Finale Prada Cup (sfida al meglio delle 13 regate. L’equipaggio che ne vince 7 accede all’atto conclusivo)

AMERICA’S CUP 2021

Race 1 e Race 2: 6 marzo

Race 3 e Race 4: 7 marzo

Giornata dedicata a eventuali recuperi: 9 marzo

Race 5 e Race 6: 10 marzo

Race 7 e Race 8: 12 marzo

Race 9 e Race 10: 13 marzo

Race 11 e Race 12: 14 marzo

Race 13: 15 marzo

Giornate dedicate a eventuali recuperi: 16, 17, 18, 19, 20 e 21 marzo

Foto: Ufficio Stampa Luna Rossa