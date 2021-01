Prada Cup 2021, calendario prossime regate: programma, orari, tv, streaming

Il primo fine settimana di regate della Prada Cup 2021 è terminato con il poker di successi da parte di Ineos Team Uk, ancora imbattuto a metà della fase a gironi delle Challenger Series valevoli per la qualificazione alle Finali della 36ma Coppa America di vela contro i campioni in carica di Emirates Team New Zealand. Luna Rossa Prada Pirelli occupa il secondo posto in classifica a quota 2 punti, ma può ancora raggiungere il primo posto del raggruppamento con quattro successi negli ultimi due Round Robin. Gli statunitensi di American Magic sono ancora fermi a 0 punti senza vittorie all’attivo dopo quattro sfide.

Tutte le regate della seconda fase di Round Robin della Prada Cup 2021 saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 e su Sky Sport America’s Cup, mentre la diretta streaming integrale dell’evento sarà disponibile su Rai Play e Sky Go. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta notturna di tutti i match race con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un attimo del cammino di Luna Rossa nella 36ma Coppa America. Di seguito il calendario degli ultimi due Round Robin di Prada Cup, in programma dal 22 al 24 gennaio:

CALENDARIO SECONDA FASE ROUND ROBIN PRADA CUP 2021

VENERDÌ 22 GENNAIO:

3.00 Ineos Uk vs American Magic (diretta tv su Rai 2 e Sky Sport America’s Cup, live streaming su Rai Play e Sky Go)

A seguire Luna Rossa vs Ineos Uk (diretta tv su Rai 2 e Sky Sport America’s Cup, live streaming su Rai Play e Sky Go)

SABATO 23 GENNAIO:

3.00 American Magic vs Luna Rossa (diretta tv su Rai 2 e Sky Sport America’s Cup, live streaming su Rai Play e Sky Go)

A seguire American Magic vs Ineos Uk (diretta tv su Rai 2 e Sky Sport America’s Cup, live streaming su Rai Play e Sky Go)

DOMENICA 24 GENNAIO:

3.00 Ineos Uk vs Luna Rossa (diretta tv su Rai 2 e Sky Sport America’s Cup, live streaming su Rai Play e Sky Go)

A seguire Luna Rossa vs American Magic (diretta tv su Rai 2 e Sky Sport America’s Cup, live streaming su Rai Play e Sky Go)

Foto: Press Luna Rossa