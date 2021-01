Pattinaggio artistico, Rika Kihira punta sempre più in alto. La russa a caccia del secondo quadruplo

Suona la carica Rika Kihira, forgiata dal secondo successo consecutivo ai Campionati Nazionali di pattinaggio di figura andati a scena a Nagano dal 24 al 27 dicembre. La pattinatrice nipponica, stanziata da pochi mesi in Svizzera alla corte di Stèphane Lambiel, ha infatti dichiarato in occasione di un’intervista rilasciata a Kyodo TV di avere intenzione di alzare ulteriormente l’asticella aggiungendo un secondo salto quadruplo al suo arsenale.

La nativa di Nishinomiya, seconda pattinatrice giapponese della storia dopo Miki Ando a essere riuscita a completare in gara il quadruplo salchow, focalizzerà infatti la sua attenzione su un atro elemento da quattro giri di rotazione, ovvero il toeloop: “Il salchow dei Nazionali è stato un bel salto con molta altezza e spazio“, ha detto Kihira, confidando di stare sistemando la tecnica del triplo toeloop per poter affrontare con più solidità la nuova sfida. Nelle intenzioni della vincitrice dell’ultima edizione dei Four Continents, in vista della prossima stagione, potrebbe esserci dunque spazio per due quadrupli e almeno un triplo axel nel programma libero.

Sarà dunque uno scenario assolutamente inedito quello che avremo modo di visionare in occasione delle Olimpiadi di Pechino 2022, una vera e propria battaglia di altissimo livello tecnico dove Kihira, aumentando il valore del suo base value e la qualità dei salti già in suo possesso, avrà le carte in regola per mettere il bastone tra le ruote alle dirette avversarie di bandiera russa.

La pattinatrice durante i Campionati Nazionali ha inoltre annunciato di essere stata ammessa alla Waseda University, nel corso in Scienze Umane completato recentemente con successo da Yuzuru Hanyu. Il suo ritorno a Champery è previso per metà gennaio.

