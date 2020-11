Pattinaggio di figura: l’ennesimo successo di Yuzuru Hanyu. Il giapponese si è laureato all’Università di Waseda

Congratulazioni, Dr. Hanyu Yuzuru. L’atleta più importante della storia del pattinaggio di figura si è laureato nel mese di settembre alla facoltà di Scienze Umane della prestigiosa Università Waseda di Tokyo, portando a termine un lungo cammino iniziato nel 2013, intervallato da due ori Olimpici (Sochi 2014 e PyeongChang 2018), quattro successi alle Finali Grand Prix (2013, 2014, 2015, 2016), due trionfi iridati (2014, 2017) e una vittoria ai Four Continents nel 2020. La notizia è stata resa nota ai media locali nella giornata di domenica 8 novembre.

Come riportato dal ragazzo di Sendai in occasione di un collegamento andato in onda in agosto nella trasmissione “Tv24Ore” di Japan TV, nella tesi finale, rifinita durante il periodo di quarantena, l’alieno ha tratto principalmente lo studio in prospettiva della tecnologia della Capture Motion da utilizzare proprio nel pattinaggio di figura.

Come i Campioni più grandi, il fuoriclasse del Sol Levante è stato previdente, declinando per primo l’invito per il circuito Grand Prix della nuova stagione, quest’anno ridotto a delle competizioni singole di dimensione nazionale, preferendo la strada della prevenzione. Perché essere dei monumenti della disciplina, come ribadito più volte, significa essere coraggiosi e, soprattutto, responsabili.

Foto: LaPresse