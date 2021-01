Pattinaggio artistico: Nathan Chen al comando dopo lo short ai Campionati Nazionali Statunitensi. Ribaltone nella danza

Parte bene il cammino di Nathan Chen verso il quinto titolo Nazionale consecutivo. Il Campione Mondiale in carica si è infatti piazzato in testa alla classifica dopo lo short program ai Campionati Americani 2021 di pattinaggio artistico, rassegna in scena questo weekend a Las Vegas, in Nevada.

L’atleta di Salt Like City per l’occasione ha rispolverato dopo due anni un layout dal base value molto alto, composto dal quadruplo lutz come salto singolo, dalla combinazione quadruplo flip/triplo toeloop in zona bonus oltre che, ovviamente, dal triplo axel. Atterrando in modo pulito gli elementi citati e ricevendo la solita valutazione elevata sia nelle trottole che nella sequenza di passi, quest’ultima giudicata con +5 unanime, l’allievo di Rafael Arutiunian ha conquistato nel segmento 113.92 (66.26, 47.70), regolando senza particolari patemi Vincent Zhou, attualmente in seconda posizione con 107.79 (61.49, 46.30) grazie a una performance caratterizzata dal quadruplo lutz combinato con il triplo toeloop, dal qaudruplo salchow e dal triplo axel.

Da menzionare l’ottimo debutto stagionale di Jason Brown che, seppur con un valore tecnico decisamente inferiore – per lui solo salti tripli splendidamente eseguiti, nello specifico triplo flip, triplo axel e triplo lutz/triplo toeloop- ha impressionato pubblico (da casa) e giuria facendo leva sulla sua qualità principale, la pattinata, ottenendo la terza posizione con 100.92 (52.12, 48.80), frutto anche del miglior riscontro sul secondo punteggio (dove sono fioccati anche dei 10.0 nelle ultime tre voci).

Ribaltone nella danza sul ghiaccio, dove a spuntarla sono stati Madison Hubbell-Zachary Donohue, i quali con 224.56 punti totali hanno superato Madison Chock-Evan Bates, scivolati al posto d’onore con 222.93 per via di una sbavatura del cavaliere nella sequenza di twizzles; terzi invece come da pronostico Kaitlin Hawayek-Jean Luc Baker (215.55). Tutto facile nelle coppie d’artistico per Alexa Knierim-Brandon Frazier, trionfatori con 228.10 davanti a Jessica Calang-Brian Johnson (205.29) e Ashley Cain-Gribble-Timothy Leduc (200.52)

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE

1 15 Nathan Chen, Salt Lake Figure Skating 113.92 2 7 Vincent Zhou, SC of San Francisco 107.79 3 17 Jason Brown, Skokie Valley SC 100.92 4 6 Yaroslav Paniot, All Year FSC 83.74 5 8 Maxim Naumov, SC of Boston 83.53 6 10 Jimmy Ma, SC of Boston 82.30 7 16 Camden Pulkinen, Broadmoor SC 80.08 8 4 Joseph Kang, University of Delaware FSC 79.30 9 14 Tomoki Hiwatashi, DuPage FSC 75.51 10 9 Dinh Tran, SC of San Francisco 74.03 11 3 Eric Sjoberg, Los Angeles FSC 74.01 12 2 Jordan Moeller, Northern Ice SC 71.09 13 1 Joonsoo Kim, Los Angeles FSC 69.04 14 13 Ryan Dunk, Baltimore FSC 65.60 15 12 Peter Liu, SC of Wilmington 56.92 16 11 Aleksei Krasnozhon, SC of Boston 54.53 17 5 Mitchell Friess, St. Paul FSC 48.88

CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO

1 11 Madison Hubbell, Lansing SC

Zachary Donohue, Lansing SC 2 89.66 1 134.90 224.56 2 9 Madison Chock, All Year FSC

Evan Bates, Ann Arbor FSC 1 90.10 2 132.83 222.93 3 10 Kaitlin Hawayek, Detroit SC

Jean-Luc Baker, Seattle SC 3 85.28 3 127.27 212.55 4 8 Caroline Green, Pavilion SC of Cleveland Heights

Michael Parsons, Washington FSC 4 80.10 4 112.29 192.39 5 7 Molly Cesanek, ION FSC

Yehor Yehorov, Peninsula SC 5 71.11 5 106.29 177.40 6 4 Lorraine McNamara, Peninsula SC

Anton Spiridonov, ION FSC 6 65.87 6 96.99 162.86 7 5 Eva Pate, Strongsville SC

Logan Bye, SC of New York 7 64.37 7 90.56 154.93 8 6 Livvy Shilling, Columbus FSC

Alexander Petrov, Hershey FSC 8 53.81 8 77.29 131.10 9 3 Hilary Asher, Skokie Valley SC

Ryan ODonnell, SC of Houston 9 51.38 9 71.30 122.68 10 2 Breelie Taylor, Atlanta FSC

Tyler Vollmer, Los Angeles FSC 10 39.40 10 61.36 100.76 11 1 Cara Murphy, Arctic FSC

Joshua Levitt, Pittsburgh FSC 11 36.62 11 60.29 96.91

CLASSIFICA FINALE COPPIE D’ARTISTICO

1 8 Alexa Knierim, DuPage FSC

Brandon Frazier, All Year FSC 1 77.46 1 150.64 228.10 2 9 Jessica Calalang, DuPage FSC

Brian Johnson, Detroit SC 2 71.30 3 133.99 205.29 3 6 Ashley Cain-Gribble, SC of New York

Timothy LeDuc, Los Angeles FSC 4 65.81 2 134.71 200.52 4 7 Audrey Lu, SC of Boston

Misha Mitrofanov, SC of Boston 3 69.56 4 128.41 197.97 5 4 Emily Chan, SC of Boston

Spencer Howe, SC of Boston 5 60.41 5 116.65 177.06 6 5 Olivia Serafini, SC of New York

Mervin Tran, SC of New York 6 59.23 6 110.65 169.88 7 3 Katie McBeath, Winterhurst FSC

Nathan Bartholomay, Southwest Florida FSC 7 58.23 7 105.50 163.73 8 2 Laiken Lockley, DuPage FSC

Keenan Prochnow, DuPage FSC 9 45.34 8 99.90 145.24 9 1 Evelyn Grace Hanns, Broadmoor SC

Jim Garbutt, Champions Edge SC 8 47.98 9 92.95 140.93



Foto: LaPresse