Pallanuoto, World League 2021: un Settebello molto concreto a Debrecen. Agguantato il pass alle Super Final

Non era assolutamente facile, viste le avversarie e vista sicuramente la situazione attuale. Il Settebello è riuscito nonostante tutto a portare a casa un risultato importante: la Nazionale italiana di pallanuoto maschile ha infatti agguantato il pass per le Super Final di World League che si svolgeranno in quel di Tbilisi (Georgia) a fine giugno, appuntamento fondamentale per preparare al meglio l’assalto alle Olimpiadi di Tokyo.

Nel torneo di qualificazione a livello continentale la squadra guidata da Sandro Campagna è riuscita a gestirsi al meglio, chiudendo al terzo posto. Un’impresa da non sottovalutare quella arrivata in quel di Debrecen: le rivali erano infatti le migliori nazionali al mondo (basti pensare che il Settebello ha affrontato Ungheria, Montenegro e Spagna). Da sottolineare erano sicuramente le tante assenze nella rosa italiana: da capitan Pietro Figlioli, passando per Alessandro Velotto, fino ad arrivare ai centroboa Matteo Aicardi e Michael Bodegas.

Gli azzurri hanno dimostrato di essere in ogni caso un gran gruppo che ha saputo sopperire anche ad alcune mancanze. I punti deboli non mancano (messi in luce soprattutto nello scontro perso con il Montenegro), ma sono stati messi in secondo piano dalle ottime performance generali. Campagna può puntare oltre che sull’affiatamento generale, soprattutto sul talento oltre ogni limite di alcune individualità: da Marco Del Lungo in porta, passando per Francesco Di Fulvio, fino ad arrivare a Stefano Luongo e Gonzalo Echenique.

L’obiettivo è ovviamente quello di ritrovare tutti i tasselli mancanti, anche a livello di automatismi (visto che nell’ultimo periodo i raduni sono stati davvero pochi), per poter provare a lanciare l’assalto al titolo olimpico.

Foto: LPS/Claudio Benedetto