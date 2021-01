Pallanuoto, World League 2021: la Grecia batte il Montenegro 12-7 nella finale della fase europea

La fase finale continentale europea della World League di pallanuoto maschile è terminata a Debrecen, in Ungheria. L’Italia ha staccato l’ultimo pass a disposizione (Montenegro e Grecia lo avevano ottenuto ieri) per la Super Final di Tbilisi, in Georgia, prevista dal 26 giugno al 2 luglio.

La finale della fase continentale va alla Grecia, che supera nettamente il Montenegro, battuto con il punteggio di 12-7, mentre l’Italia è terza e va a Tbilisi battendo la Spagna per 9-8. Per quanto concerne le posizioni di rincalzo, la Serbia arpiona il quinto posto superando i padroni di casa dell’Ungheria per 9-7, mentre la Croazia passeggia contro la Francia, asfaltata con il punteggio di 17-5, ed è settima.

La Georgia, in quanto Paese ospitante della Super Final della manifestazione, era già qualificata di diritto e ciò aveva ridotto i posti assegnati all’Europa a tre. Le altre quattro Nazionali si qualificheranno attraverso l’Intercontinental Cup, che si giocherà ad Indianapolis (USA) dal 26 aprile al 2 maggio.

RISULTATI WORLD LEAGUE 10 GENNAIO

Domenica 10 gennaio – Finali

7° posto: Croazia-Francia 17-5

5° posto: Ungheria-Serbia 7-9

3° posto: Italia-Spagna 9-8 [Italia qualificata alla Super Final]

1° posto: Montenegro-Grecia 7-12 [Entrambe erano già qualificate alla Super Final]

Foto: Claudio Bosco LPS