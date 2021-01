Pallanuoto, World League 2021: il regolamento. Solo tre pass in palio per la fase finale

La fase finale continentale della World League di pallanuoto maschile vedrà protagonista anche il Settebello, che si allenerà a Camogli fino al 6 gennaio: al termine del lavoro il CT comunicherà la lista dei 15 prescelti per la tre giorni di gare di Debrecen, in Ungheria, prevista dall’8 al 10 gennaio. Le prime tre accederanno alla Super Final di Tbilisi, in Georgia, prevista dal 26 giugno al 2 luglio.

Quarti di finale venerdì 8, con l’Italia che affronterà i padroni di casa dell’Ungheria alle ore 18.30, semifinali sabato 9, quando verranno assegnati i primi due pass per la Super Final, finali domenica 10, quando si conoscerà l’ultima qualificata europea. La Georgia, in quanto Paese ospitante della fase finale su scala mondiale della manifestazione, è qualificata di diritto e ciò riduce i posti assegnati all’Europa a tre. Le altre quattro Nazionali si qualificheranno attraverso l’Intercontinental Cup, che si giocherà ad Indianapolis (USA) dal 26 aprile al 2 maggio.

PROGRAMMA WORLD LEAGUE

Venerdì 8 gennaio / quarti di finale

Serbia – Spagna 11-13 (già giocata) [alle 15:00 si giocherà un’amichevole tra le due formazioni]

(B) Croazia-Montenegro alle 16:45

(C) Italia-Ungheria alle 18:30

(D) Francia-Grecia alle 20:15

Sabato 9 gennaio / semifinali

per il quinto posto

(E) perdente B – perdente C alle 15:00

(F) Serbia-perdente D alle 16:45

per il primo posto

(G) vincente B-vincente C alle 18:30 [la vincente si qualifica alla Super Final]

(H) Spagna-vincente D alle 20.15 [la vincente si qualifica alla Super Final]

Domenica 10 gennaio / finali

7° posto / perdente E-perdente F alle 15.00

5° posto / vincente E-vincente F alle 16:45

3° posto / perdente G-perdente H alle 18:30 [la vincente si qualifica alla Super Final]

1° posto / vincente G-vincente H alle 20:15

