Pallanuoto, Serie A1 2021: Palermo e Posillipo corsare contro Ortigia e Savona

La Serie A1 2020-2021 di pallanuoto ha visto andare in scena oggi, sabato 23 gennaio, due recuperi: successi esterni a sorpresa per il Posillipo, vincente per 12-13 in casa del Savona, e per il Telimar Palermo, che batte a domicilio l’Ortigia per 13-14. Con questi risultati il Posillipo si rilancia nella corsa al primo posto nel Girone D, dato che ora basterà un pari nello scontro diretto dell’ultimo turno ancora contro il Savona, mentre il Telimar potrebbe evitare i Play-Out con una vittoria, anche col minimo scarto, contro la Lazio.

TABELLINI

RN SAVONA-CN POSILLIPO 12-13

RN SAVONA: Massaro, Patchaliev 2, Bragantini 1, Vuskovic, Molina Rios 1, Rizzo 1, Piombo, Bruni 1, Campopiano 2, Fondelli 3, Iocchi Gratta 1, Caldieri, Da Rold. All. Angelini.

CN POSILLIPO: Lamoglia, Iodice, Telese, Picca 1, Mattiello 7, Lanfranco 2, Parrella, Silvestri, G. Di Martire, Scalzone 1, Baraldi 1, Saccoia 1, Spinelli. All. Brancaccio.

Arbitri: Bianco l. e Colombo.

Note – Parziali: 1-5 4-3 5-3 2-2. Prima del fischio d’inizio un minuto di raccoglimento in memoria di Luca Mamprin, fisioterapista del Settebello, prematuramente scomparso due giorni fa. Cominciano in porta nel Savona il 13 De Rold e nel Posillipo il 13 Spinelli. Nel secondo tempo Iocchi Gratta fallisce un rigore (para Spinelli). Massaro in porta nel Savona dal terzo tempo. Usciti per limite di falli Iodice (P) e Vuskovic (S) nel terzo tempo, Silvestri e Parrella (P) nel quarto. Espulso per proteste a 8 secondi dalla fine Fondelli (S). Nel quarto tempo Saccoia fallisce un rigore (traversa). Superiorità numeriche: Savona 8/18 + 3 rigori (2 realizzati) e Posillipo 6/14 + 2 rigori (uno realizzato).

CC ORTIGIA-TELIMAR PALERMO 13-14

CC ORTIGIA: Tempesti, Giribaldi, Condemi, Rocchi, Di Luciano, Ferrero, Giacoppo 3, Gallo 6, Mirarchi, Rossi 3, Vidovic, Napolitano 1, Piccionetti. All. Piccardo.

TELIMAR PALERMO: Nicosia, Del Basso 1, Crippa, Di Patti 2, Occhione 2, Vlahovic, Giliberti, Marziali 2, Lo Cascio, Damonte 5, Lo Dico 1, Migliaccio 1, Washburn. All. Baldineti.

Arbitri: Navarra e Petronilli.

Note – Parziali: 2-2 2-2 4-6 5-4. Prima del fischio d’inizio un minuto di raccoglimento in memoria di Luca Mamprin, fisioterapista del Settebello, prematuramente scomparso due giorni fa. Superiorità numeriche: Ortigia 4/7 + 2 rigori, Telimar 5/13 + 2 rigori.

Classifiche quinta giornata prima fase Serie A1 maschile

Girone A: Pro Recco 9, RN Salerno 3, Iren Genova Quinto 3.

Girone B: AN Brescia 9, Pallanuoto Trieste* 3, Roma Nuoto* 0.

Girone C: CC Ortigia 9, SS Lazio Nuoto 3, Telimar Palermo 3.

Girone D: CN Posillipo 13, RN Savona 12, San Donato Metanopoli Sport 4, RN Florentia 0.

* = una partita da recuperare

Programma e risultati prima fase Serie A1 maschile

Quinta giornata

Iren Genova Quinto-R.N. Nuoto Salerno (A) 10-7

riposa Pro Recco (A)

Roma Nuoto-AN Brescia (B) 5-25

riposa Pallanuoto Trieste (B)

CC Ortigia-Telimar (C) 13-14

riposa Lazio Nuoto (C)

C.N. Posillipo-San Donato Metanopoli (D) 7-7

R.N. Savona-R.N. Florentia (D) 15-8

Quarta giornata

Pro Recco-Iren Genova Quinto (A) 17-3

riposa RN Salerno (A)

Pallanuoto Trieste-Roma Nuoto (B) 12-7

riposa AN Brescia (B)

Lazio Nuoto-CC Ortigia (C) 7-11

riposa Telimar (C)

San Donato Metanopoli-RN Savona (D) 9-12

RN Florentia-CN Posillipo (D) 8-9

Terza giornata

Pro Recco-RN Salerno (A) 18-0

riposa Iren Genova Quinto (A)

Pallanuoto Trieste-AN Brescia (B) 6-17

riposa Roma Nuoto (B)

Lazio Nuoto-Telimar (C) 8-7

riposa CC Ortigia (C)

RN Savona-CN Posillipo (D) 12-13

San Donato Metanopoli-RN Florentia (D) 11-5

Seconda giornata

RN Salerno-Iren Genova Quinto (A) 11-7

riposa Pro Recco (A)

AN Brescia-Roma Nuoto (B) 14-7

riposa Pallanuoto Trieste (B)

Telimar Palermo-CC Ortigia (C) 5-8

riposa SS Lazio Nuoto (C)

San Donato Metanopoli Sport-CN Posillipo (D) 7-11

RN Florentia-RN Savona (D) 9-14

Prima giornata

Iren Genova Quinto-Pro Recco (A) 4-17

riposa RN Salerno (A)

Roma Nuoto-Pallanuoto Trieste (B) mercoledì 27 gennaio ore 20.00

riposa AN Brescia (B)

CC Ortigia-SS Lazio Nuoto (C) 16-3

riposa Telimar Palermo (C)

RN Savona-San Donato Metanopoli Sport (D) 14-6

CN Posillipo-RN Florentia (D) 16-7

Preliminary Round Scudetto

Girone E

1^ Classificata Girone A Pro Recco

1^ Classificata Girone D Savona o Posillipo (al Posillipo basta non perdere nello scontro diretto)

2^ Classificata Girone B Pallanuoto Trieste o Roma Nuoto (sarà decisivo lo scontro diretto)

2^ Classificata Girone C SS Lazio Nuoto o Telimar Palermo (il Telimar deve vincere lo scontro diretto)

Girone F

1^ Classificata Girone B probabilmente il Brescia (basta anche che il Trieste non vinca a Roma nel recupero)

1^ Classificata Girone C Ortigia

2^ Classificata Girone A Salerno

2^ Classificata Girone D Savona o Posillipo (sarà il Savona se non vincerà lo scontro diretto)

Play-Out

Girone G

3^ Classificata Girone A Quinto

3^ Classificata Girone B Pallanuoto Trieste o Roma Nuoto (sarà decisivo lo scontro diretto)

3^ Classificata Girone C SS Lazio Nuoto o Telimar Palermo (sarà decisivo lo scontro diretto)

3^ Classificata Girone D San Donato Metanopoli Sport

4^ Classificata Girone D RN Florentia

Foto: Danilo Vigo LPS