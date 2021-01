La fase finale continentale della World League di pallanuoto maschile è scattata oggi, venerdì 8 gennaio, a Debrecen, in Ungheria. Nei quarti di finale l’Italia, con un gran ultimo quarto, ha superato i padroni di casa dell’Ungheria per 9-8 e domani sfiderà in semifinale il Montenegro.

Così il CT azzurro, Sandro Campagna, al sito federale: “E’ stata una partita molto dura fisicamente, ma abbiamo tenuto bene di testa. Il nostro attacco all’inizio era un po’ arrugginito ma ci può stare in una stagione del genere, in cui si stanno giocando poche partite di livello. La squadra è stata disciplinata e concentrata per tutto il match ed è stata brava a ribaltare il risultato: non era assolutamente semplice contro un avversario forte come l’Ungheria“.

Foto: Maria Angela Cinardo LPS