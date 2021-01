È il primo momento decisivo per una manifestazione fondamentale. Oggi alle 18.00, al Centro di Federale di Trieste, il Setterosa farà subito sul serio nel torneo Preolimpico di pallanuoto femminile: le azzurre se la vedranno con l’Olanda, in un incontro che mette in palio il primo posto nel Gruppo A. Una prima piazza nel girone che può risultare decisiva: oltre ad affrontare la quarta del girone opposto ai quarti, poi nella sfida decisiva delle semifinali ci sarebbe la seconda, dunque un accoppiamento almeno sulla carta migliore.

Serve un successo alla banda di Paolo Zizza per puntare in alto: le Orange infatti con un pareggio dovrebbero avere la meglio in chiave differenza reti, vista la performance devastante arrivata ieri sulla Slovacchia. Non sarà assolutamente una partita facile: le olandesi hanno spesso e volentieri, nelle ultime stagioni, messo in difficoltà le italiane, con il loro modo di giocare molto fisico. L’ultimo precedente è in favore proprio della squadra dei Paesi Bassi, che l’anno scorso si imposero per 10-4 nel girone agli Europei di Budapest.

Le azzurre hanno vinto e convinto ieri con la Francia, dimostrando di essere in un buono stato di forma: da sfruttare la tecnica delle giocatrici di più talento e una Valeria Palmieri che al centro sembra già al top della forma. Queste le parole della vigilia del ct tricolore: “Affrontiamo l’Olanda; è un avversario di altro livello e sarà una partita diversa. Vincere sarebbe molto importante per proseguire bene il torneo in cui saranno i particolari a fare la differenza. La Federazione è stata eccezionale, perché ci ha dato la possibilità di preparare questo appuntamento nel migliore dei modi, nonostante le mille difficoltà che stiamo vivendo”.

Foto: LPS/Maurizio Valletta