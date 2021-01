Pallanuoto femminile, Preolimpico 2021: Paolo Zizza sceglie le 13 del Setterosa. Riserve Giuditta Galardi e Laura Barzon

Il dado è tratto: il CT Paolo Zizza ha scelto le 13 atlete che comporranno il Setterosa per il Preolimpico che si giocherà a Trieste da domani al 24 gennaio, in cui otto Nazionali si sfideranno per gli ultimi due posti ai Giochi di Tokyo 2021 per quanto concerne la pallanuoto femminile. L’Italia rinuncia a Giuditta Galardi e Laura Barzon, che saranno nella città giuliana in qualità di riserve e potranno essere inserite in squadra in caso di infortuni o positività al Coronavirus.

Così al sito federale Paolo Zizza: “Abbiamo lavorato molto in questi tre giorni a Trieste, svolgendo delle partite tra di noi e cercando soprattutto di finalizzare quanto preparato e studiato ad Ostia. Il gruppo è molto unito, convinto, ed ha una grande voglia di far bene. Affrontiamo in apertura la Francia, che sappiamo essere una squadra in crescita con l’obiettivo di farsi trovare pronta per le Olimpiadi del 2024 a Parigi“.

Conclude il CT del Setterosa: “Si tratta subito di un impegno probante, cui seguirà mercoledì quello contro l’Olanda che sarà decisivo per chiudere in testa il girone e avere un miglior incrocio ai quarti di finale. Voglio, infine, fare i complimenti alla Federazione per l’organizzazione del torneo, fin qui assolutamente perfetta nonostante le tante restrizioni per il Covid: peccato solo che in tribuna non ci sarà il pubblico a sostenerci“.

LE 13 AZZURRE (+2 RISERVE) CONVOCATE PER IL PREOLIMPICO DI TRIESTE

TITOLARI

Roberta Bianconi (Fiamme Oro / CSS Verona), Sofia Giustini, Chiara Tabani, Silvia Avegno, Fabiana Sparano, Izabella Chiappini (Lifebrain SIS Roma), Giulia Gorlero, Arianna Garibotti, Rosaria Aiello (Fiamme Oro / Ekipe Orizzonte), Valeria Palmieri, Giulia Viacava, Claudia Marletta (Ekipe Orizzonte), Elisa Queirolo (Fiamme Oro / Plebiscito Padova).

RISERVE

Giuditta Galardi (Lifebrain SIS Roma) e Laura Barzon (Ekipe Orizzonte).

STAFF TECNICO

Commissario Tecnico: Paolo Zizza

Assistenti: Marco Manzetti e Mauro De Paolis

Medico: Gianluca Camilleri

Fisioterapista: Simona Tozzetti

Preparatore atletico: Simone Cotini

Foto: LaPresse