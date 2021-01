Arriva il giorno dell’esordio nell’appuntamento più importante sicuramente in questa prima parte di stagione per il Setterosa. La Nazionale italiana di pallanuoto femminile al Polo Natatorio “Bruno Bianchi” di Trieste, alle 18.00, in diretta su Rai Sport +HD, sfida la Francia nel primo match del girone preliminare del preolimpico.

Un incontro che vede ovviamente nettamente favorite le azzurre, contro un avversario sulla carta molto inferiore. Le transalpine sono cresciute molto nelle ultime annate, alzando il proprio livello, ma basta vedere i precedenti per capire che non hanno mai creato nessun problema all’Italia. Serve però vincere e convincere: importante partire bene per il morale, fondamentale anche un successo con una buona differenza reti per non rischiare di chiudere al secondo posto nel raggruppamento in caso di un possibile pareggio con l’Olanda.

Ieri il CT Paolo Zizza ha definitivamente effettuato le sue scelte, diramando la lista delle 13 convocate: le due riserve saranno Giuditta Galardi e Laura Barzon. Queste le azzurre schierate a referto: Roberta Bianconi (Fiamme Oro / CSS Verona), Sofia Giustini, Chiara Tabani, Silvia Avegno, Fabiana Sparano, Izabella Chiappini (Lifebrain SIS Roma), Giulia Gorlero, Arianna Garibotti, Rosaria Aiello (Fiamme Oro / Ekipe Orizzonte), Valeria Palmieri, Giulia Viacava, Claudia Marletta (Ekipe Orizzonte), Elisa Queirolo (Fiamme Oro / Plebiscito Padova).

Il commento dell’allenatore tricolore sul primo incontro: “Affrontiamo in apertura la Francia, che sappiamo essere una squadra in crescita con l’obiettivo di farsi trovare pronta per le Olimpiadi del 2024 a Parigi. Si tratta subito di un impegno probante, cui seguirà mercoledì quello contro l’Olanda che sarà decisivo per chiudere in testa il girone e avere un miglior incrocio ai quarti di finale”.

