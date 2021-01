Trieste sarà la sede del Preolimpico femminile di pallanuoto: si giocherà da martedì 19 a domenica 24 gennaio 2021. Assieme alle convocazioni dell’Italia è stato diramato anche il calendario con gli orari definitivi (sono variati gli orari di tutti i match dell’Italia in base alle esigenze televisive della RAI): saranno messi in palio due posti per Tokyo.

Dopo la prima fase a gironi, tutte le squadre passeranno alla fase ad eliminazione diretta. Il Girone A comprende Italia, Paesi Bassi, Francia e Slovacchia: le azzurre affronteranno nell’ordine Francia (il 19 alle 18), Paesi Bassi (il 20 alle 18) e Slovacchia (il 21 alle 18). Nel Girone B, invece, ci saranno Grecia, Ungheria, Israele e Kazakistan.

Venerdì 22 gennaio si giocheranno i quarti di finale (determinati dalla classifica della prima fase, che avrà il solo obiettivo dunque di formare il tabellone ad eliminazione diretta, con l’Italia che giocherà in ogni caso alle 18), mentre si disputeranno sabato 23 le semifinali (nel caso in cui l’Italia dovesse essere protagonista di un match con assegnazione di uno dei due pass olimpici giocherebbe alle ore 20.00), infine si terranno domenica 24 le finali (che saranno totalmente ininfluenti, ed in questo caso non è stato reso noto l’orario di gioco dell’Italia).

Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming in abbonamento su FINA TV, mentre le gare del Setterosa saranno trasmesse anche in tv in chiaro su RaiSport+HD ed in streaming gratuito su RaiPlay. OA Sport vi assicurerà, infine, la diretta live testuale dei match dell’Italia.

GIRONI PREOLIMPICO FEMMINILE

Girone A

Paesi Bassi

Francia

Italia

Slovacchia

Girone B

Grecia

Ungheria

Israele

Kazakistan

CALENDARIO PREOLIMPICO FEMMINILE

1a giornata (19 gennaio)

14.00 Ungheria-Israele (Girone B)

16.00 Grecia-Kazakistan (Girone B)

18.00 Francia-Italia (Girone A)

20.00 Paesi Bassi-Slovacchia (Girone A)

2a giornata (20 gennaio)

14.00 Ungheria-Kazakistan (Girone B)

16.00 Grecia-Israele (Girone B)

18.00 Paesi Bassi-Italia (Girone A)

20.00 Francia-Slovacchia (Girone A)

3a giornata (21 gennaio)

14.00 Ungheria-Grecia (Girone B)

16.00 Francia-Paesi Bassi (Girone A)

18.00 Italia-Slovacchia (Girone A)

20.00 Israele-Kazakistan (Girone B)

Quarti di finale (22 gennaio) [Anche se non dovesse arrivare prima, l’Italia giocherebbe comunque alle ore 18:00]

14.00 2a Girone A-3a Girone B (Quarto di finale 13)

16.00 3a Girone A-2a Girone B (Quarto di finale 14)

18.00 1a Girone A-4a Girone B (Quarto di finale 15)

20.00 4a Girone A-1a Girone B (Quarto di finale 16)

Semifinali (23 gennaio) [In caso di qualificazione l’Italia giocherebbe alle ore 20:00 il match per le Olimpiadi]

14.00 Perdente 13-Perdente 16 (Semifinale 17)

16.00 Perdente 14-Perdente 15 (Semifinale 18)

18.00 Vincente 13-Vincente 16 (Semifinale 19) [La vincente si qualifica alle Olimpiadi]

20.00 Vincente 14-Vincente 15 (Semifinale 20) [La vincente si qualifica alle Olimpiadi]

Finali (24 gennaio)

14.00 Perdente 17-Perdente 18 (Finale 7° posto)

16.00 Vincente 17-Vincente 18 (Finale 5° posto)

18.00 Perdente 19-Perdente 20 (Finale 3° posto)

20.00 Vincente 19-Vincente 20 (Finale 1° posto) [Entrambe saranno già qualificate alle Olimpiadi]

Programmazione tv e streaming

Diretta streaming in abbonamento di tutti i match su FINA TV

Diretta tv in chiaro dei match del Setterosa su RaiSport+HD

Diretta streaming gratuita dei match del Setterosa su RaiPlay

Diretta live testuale dei match del Setterosa su OA Sport

Foto: LaPresse