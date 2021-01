Pallanuoto femminile, Preolimpico 2021: cosa succede in caso di arrivo a pari punti nel girone. Il regolamento

Da domani, martedì 19 gennaio, Trieste sarà la sede del Preolimpico femminile di pallanuoto: si giocherà infatti fino a domenica 24 gennaio 2021. Assieme alle convocazioni dell’Italia è stato diramato anche il calendario con gli orari definitivi: saranno messi in palio due posti per Tokyo. Dopo la prima fase a gironi, tutte le squadre passeranno alla fase ad eliminazione diretta. Il Girone A comprende Italia, Paesi Bassi, Francia e Slovacchia: le azzurre affronteranno nell’ordine Francia (il 19 alle 18), Paesi Bassi (il 20 alle 18) e Slovacchia (il 21 alle 18). Nel Girone B, invece, ci saranno Grecia, Ungheria, Israele e Kazakistan.

Venerdì 22 gennaio si giocheranno i quarti di finale (determinati dalla classifica della prima fase, che avrà il solo obiettivo dunque di formare il tabellone ad eliminazione diretta, con l’Italia che giocherà in ogni caso alle 18), mentre si disputeranno sabato 23 le semifinali (nel caso in cui l’Italia dovesse essere protagonista di un match con assegnazione di uno dei due pass olimpici giocherebbe alle ore 20.00), infine si terranno domenica 24 le finali (che saranno totalmente ininfluenti, ed in questo caso non è stato reso noto l’orario di gioco dell’Italia, ma la RAI trasmetterà l’incontro per il 1° posto qualora giocasse il Setterosa).

REGOLAMENTO PREOLIMPICO FEMMINILE

Nella prima fase a gironi sarà la classifica a determinare gli accoppiamenti dei seguenti quarti di finale. Andiamo a scoprire quali sono i criteri da applicare nel caso in cui due o più squadre arrivino a pari punti.

In caso di parità di punti conquistati tra due o più di due squadre si dà preferenza alla squadra che vanti:

a) il maggior numero di punti conquistati negli scontri diretti;

b) la migliore differenza reti negli scontri diretti;

c) il maggior numero di reti segnate negli scontri diretti;

d) la migliore differenza reti generale;

e) il maggior numero di reti segnate in generale.

Foto: Maurizio Valletta LPS