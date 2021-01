La mente è già a domani, alle semifinali, dove saranno messi in palio due posti per Tokyo. Oggi si sono disputati i quarti di finale del Preolimpico di pallanuoto femminile: successo del Setterosa del CT Paolo Zizza su Israele per 15-6. Le azzurre affronteranno domani alle ore 20.00 l’Ungheria del CT Attila Biro, chi vince avrà il pass olimpico.

Paolo Zizza al termine del match odierno ha parlato in zona mista (virtuale) ad OA Sport, affrontando direttamente il tema della sfida decisiva contro le magiare: “Diventa fondamentale gestire la tensione. Le emozioni saranno tante, bisogna non farsi innervosire da qualsiasi tipo di situazione e di caratteristica che può essere anche arbitrale, sapendo che inizialmente ci potrebbe essere un metro di giudizio non consono al nostro tipo di gioco. Dobbiamo essere lucidi e non farci innervosire da nulla, dobbiamo soltanto pensare a quello che abbiamo preparato e giocare al 100%“.

La partita con le ungheresi sarà molto fisica: “L’Ungheria ha due centroboa importanti dal punto di vista fisico, per cui chiaramente sarà importante riuscire a fare un’ottima zona, aiutarsi molto di più e quindi cercare di limitare le espulsioni dei nostri difensori. Ognuna delle nostre atlete deve essere pronta ad andarsi a prendere il fallo, per evitare nella parte finale della gara di perdere qualche difensore“.

Foto: Marco Todaro LPS