Pallanuoto femminile, pagelle Italia-Olanda 7-7: benissimo Marletta, Giustini e Palmieri

Un pareggio con una prestazione più che positiva che lascia tutto aperto in chiave Girone A per il Setterosa. Le azzurre non sono riuscite a battere l’Olanda, hanno impattato sul 7-7 e si giocheranno con la differenza reti nei match con la Francia la prima piazza nel raggruppamento contro le Orange. Andiamo a rivivere l’incontro con le pagelle dell’Italia.

LE PAGELLE DEL SETTEROSA DOPO OLANDA-ITALIA 7-7

Giulia Gorlero, 7: gran performance del portierone azzurro che si fa trovare spesso e volentieri pronto nei momenti decisivi.

Chiara Tabani, 7: bene in difesa, ottima in attacco. Per lei un terzo quarto monstre, nel quale con due reti riesce a tenere in corsa le azzurre.

Arianna Garibotti, 6: ci si aspetta sempre di più da un talento del calibro dell’attaccante dell’Orizzonte Catania, molto limitata in zona d’attacco.

Silvia Avegno (C), 6: seconda partita da capitano per lei, contro un avversario di livello eccellente. Soffre la fisicità delle olandesi.

Elisa Queirolo, 5,5: tanta fatica contro le Orange, prova a dar tuto in fase difensiva, ma esagera e viene esclusa anzitempo per tre espulsioni.

Rosaria Aiello, 5,5: attiva in retroguardia, meno in attacco dove è in crisi al centro contro la difesa fisica olandese.

Claudia Marletta, 8: decisiva. Nei momenti importanti trova due reti con due botte eccezionali con la superiorità numerica. Una realizzatrice fondamentale per la squadra azzurra.

Roberta Bianconi, 6: le olandesi riescono a limitare anche lei con tanta pressione e battaglia fisica.

Sofia Giustini, 8: 17 anni e non sentire la pressione. Altra performance eccezionale, tanti minuti in campo a testa altissima, con anche una rete per la classe 2003.

Valeria Palmieri, 7,5: altro giro, altra gran partita per il centroboa della squadra azzurra. In fase d’attacco mette in crisi le Orange guadagnando espulsioni e trovando una rete.

Izabella Chiappini, 6: poteva far di più l’italo-brasiliana, che si assume spesso la responsabilità delle azioni azzurre.

Giulia Viacava, 6: meno minuti in campo per lei, soprattutto impegnata in fase difensiva.

Fabiana Sparano, senza voto.

CT Paolo Zizza, 7: riesce ad affrontare al meglio con la sua squadra un avversario del calibro dell’Olanda, resta in corsa per la vittoria del girone e trova un’iniezione di fiducia fondamentale verso il prosieguo della manifestazione.

Foto: LPS/Luigi Mariani