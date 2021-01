Pallanuoto femminile, Italia-Slovacchia: programma, orario, tv, streaming Preolimpico 2021

Terza giornata per la fase a gironi del Torneo Preolimpico di pallanuoto femminile in quel di Trieste. Va a concludersi il turno preliminare, vanno a delinearsi le classifiche per la fase ad eliminazione diretta, che poi metterà in palio i due pass per i Giochi di Tokyo. Domani alle 18.00 torna in acqua il Setterosa per affrontare la Slovacchia. Andiamo a scoprire il programma dell’incontro e come seguirlo in TV.

PROGRAMMA ITALIA-SLOVACCHIA PREOLIMPICO PALLANUOTO FEMMINILE

Giovedì 21 gennaio, ore 18.00

Slovacchia-Italia (Girone A, 1a giornata)

Diretta streaming in abbonamento su FINA TV

Diretta tv in chiaro su RaiSport+HD

Diretta streaming gratuita su RaiPlay

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: katacarix Shutterstock.com