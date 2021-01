Pagelle Juventus-Napoli LIVE, voti Supercoppa Italiana in DIRETTA

Juventus e Napoli si giocheranno la Supercoppa Italiana 2021. Al Mapei Stadium andrà in scena una delle sfide più attese della stagione. Le squadre arrivano all’appuntamento in maniera completamente diversa. I bianconeri hanno perso malamente il big match contro l’Inter mentre gli azzurri hanno letteralmente dilagato contro la Fiorentina in campionato.

PAGELLE JUVENTUS-NAPOLI 0-0

JUVENTUS

Szczesny 6,5: Dopo un lungo periodo di inattività è fenomenale sulla deviazione ravvicinata di Lozano.

Danilo 5,5: Si è fatto notare principalmente per una bella incursione che l’ha portato al tiro a pochi passi dal portiere avversario anche se partito da posizione di fuorigioco. In fase difensiva, però, soffre l’aggressività di Di Lorenzo e si fa sorprendere sul taglio di Lozano.

Bonucci 6: Ordinaria amministrazione, poco impegnato ma quando c’è bisogno della sua presenza si fa sentire.

Chiellini 6: E’ il leader della difesa e si vede, comanda tutti i movimenti della sua retroguardia.

Cuadrado 6,5: Probabilmente l’uomo che è mancato di più a Pirlo. Quando spinge riesce sempre a creare superiorità numerica sulla sua fascia.

Chiesa 5,5: In fase offensiva non si vede praticamente mai e quando c’è da difendere spesso non si fa trovare pronto.

Arthur 6: In costante movimento, ci prova con un tiro da fuori ma la sua conclusione finisce fuori dallo specchio.

Bentancur 6: Sin qui ordinaria amministrazione. Detta i ritmi, non altissimi, ai suoi.

McKennie 6: Sempre pronto ad inserirsi e a fare movimento per offrire un’opportunità di passaggio ai compagni.

Kulusevski 6,5: In questo avvio di partita è lui che prova ad accendere la luce con le sue accelerazioni e le sue qualità tecniche.

Ronaldo 6: A differenza di quanto visto nel match contro l’Inter oggi sembra essere parte integrante del gioco offensivo bianconero. Prova a rendersi pericoloso con alcune conclusioni da fuori.

NAPOLI

Ospina 6: La Juventus non è quasi mai pericolosa, sui pochi palloni che transitano dalle sue parti è sempre attento.

Di Lorenzo 6: Non riesce a spingere con continuità ma quando avanza crea qualche apprensione alla difesa avversaria.

Manolas 6: Prova molto ordinata e ordinaria sin qui.

Koulibaly 6,5: Guida la sua linea difensiva con grande personalità, nessun problema sugli attacchi bianconeri sin qui.

Mario Rui 6: Svolge il suo lavoro in maniera impeccabile. E’ bravo anche ad assistere i compagni di reparto quando gli avanti bianconeri si fanno pericolosi.

Demme 6: E’ chiamato ad interdire ed è quello che fa praticamente per tutto il primo tempo.

Bakayoko 5,5: Subisce particolarmente la pressione del centrocampo avversario, non sempre lucido nelle scelte.

Lozano 6,5: Prova ad accendere la luce con i suoi strappi. A metà del primo tempo prova a beffare tutti con un colpo di testa da pochi passi ma trova uno Szczesny favolosa.

Zielinski 6: Il centrocampo azzurro ha bisogno della sua qualità. E’ l’unico che, seppur a fasi alterne, prova ad accendere la luce.

Insigne 6: E’ costretto a fare più attenzione alla fase difensiva che a quella difensiva a causa dell’atteggiamento degli azzurri ma tiene bene.

Petagna 6: Svolge il suo lavoro, nella maggior parte dei casi sporco, facendo a sportellate con i due colossi bianconeri.

