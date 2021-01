NFL Playoffs 2021, Wild Card Round: i Saints vincono facile, i Ravens superano i Titans, i Browns demoliscono gli Steelers

Si è concluso il Wild Card Round dei Play-offs della NFL 2020-2021 e, quindi, si è andato a comporre il quadro del Divisional Round che si giocherà nel corso del prossimo weekend. Dopo i match del sabato, che già ci avevano regalato emozioni e sorprese, anche la domenica non è stata da meno.

Nella AFC i Baltimore Ravens passano in casa dei Tennessee Titans e ora andranno a sfidare i Buffalo Bills, mentre i Cleveland Browns demoliscono i Pittsburgh Steelers a domicilio e nel prossimo turno saranno impegnati in casa dei Kansas City Chiefs. Nella NFC, invece, I New Orleans Saints si liberano dei Chicago Bears e avanzano al Divisional dove se la vedranno con gli arci-rivali dei Tampa Bay Buccaneers. Nell’altro match vedremo i Los Angeles Rams recarsi al Lambeau Field per sfidare i Green Bay Packers.

AFC: Tennessee Titans – Baltimore Ravens 13-20: la vendetta è un piatto che si serve freddo. I Ravens, dopo il pesante ko di un anno fa nel Divisional Round, si rifanno dei Titans andando a vincere con pieno merito in casa dei rivali a Nashville. E pensare che l’avvio del match era stato tutto dei padroni di casa, grazie anche un intercetto lanciato da Lamar Jackson che sembrava riportare alla mente del QB vecchi “fantasmi”. Il punteggio si sblocca con un lancio di 10 yds di Tannehill per AJ Brown che va in meta ed è 7-0. Il primo quarto si chiude con il field goal di Gostkowski dalle 45 yds per il 10-0 e Tennessee in controllo. Tutto facile? Assolutamente no. L’attacco dei Titans si ferma proprio sul più bello, Henry non incide, e Baltimore inizia a prendere coraggio. Prima Tucker segna il calcio del 3-10 ad inizio secondo periodo, quindi Lamar Jackson è imprendibile e va a segnare il td del pareggio con una corsa da 48 yds. La ripresa non cambia il trend. Tennessee non gira, Henry viene fermato ad ogni tentativo e Dobbins va a in meta con una corsa da 4 yds ed è sorpasso: 17-10. I padroni di casa non gettando la spugna, ma la difesa degli ospiti è perfetta e non concede che un field goal a Gostkowski all’inizio del quarto tempo per il 13-17. A questo punto le corse dei Ravens portano via tempo dal cronometro, Tucker con un calcio dalle 52 yds porta il punteggio sul 20-13, quindi l’intercetto lanciato da Tannehill fa svanire ogni speranza di rimonta. Brutta sconfitta per i Titans che si afflosciano sul più bello, con Henry limitato a sole 40 yds, mentre i Ravens si confermano in ottima salute e si candidano al ruolo di mina vagante nella AFC. Statistiche: Lamar Jackson 17/24, 179 yds, un intercetto e 136 yds e un td su corsa. Tannehill 18/26, 165 yds, 1 td, 1 int. Brown 109 yds su ricezione per Baltimore.

NFC: New Orleans Saints – Chicago Bears 21-9: il match si sblocca subito nel primo quarto con Brees che trova Thomas in end-zone con un lancio da 11 yds per il 7-0 iniziale. Primo td della stagione per il fenomenale WR che ha saltato numerose gare per ben due infortuni. Chicago recupera un fumble ma non va oltre un field goal di Santos nel secondo quarto per il 7-3. La sfida si decide nel terzo periodo con la ricezione di Murray che porta il risultato sul 14-3. Chicago non può nulla con il suo attacco ed i Saints chiudono i conti con la corsa di Kamara per il 21-3 a metà quarto periodo. Allo scadere la meta di Graham per il 21-9. New Orleans si conferma pronta a puntare al Championship, Chicago chiude la stagione sapendo che più di così non poteva certo fare. Statistiche: Trubisky 19/29, 199 yds, 1 td. Brees 28/39, 265 yds, 2 td. Kamara 99 yds su corsa e 1 td.

AFC: Pittsburgh Steelers – Cleveland Browns 37-48: lo scontro interno alla AFC North si chiude già nel primo quarto. Una vera e propria disfatta per gli Steelers che sbagliano tutto ciò che possono sbagliare. Prima azione, il centro fallisce completamente il passaggio a Roethlisberger, la palla rotola fino alla end-zone ed i Browns la ricoprono con Joseph: 7-0. Secondo drive, intercetto. Mayfield entra in scena, lancia per Landry ed è una meta da 40 yds. Siamo sul 14-0. Ancora un errore del QB di Pittsburgh e palla di nuovo a Cleveland. Hunt corre in meta per 11 yds ed è 21-0. Il primo quarto non è ancora finito, manca ancora la seconda corsa in end-zone di Hunt ed il punteggio recita 28-0. La sfida si chiude, quindi, a 1:56 dalla fine del primo periodo. Da quel momento in avanti gli Steelers provano l’impossibile, che non riesce. Il punteggio finale recita 48-37 e compone un disastro sportivo per i padroni di casa. Dall’11-0 in stagione sono crollati, letteralmente. I Browns arrivavano per la prima volta in 18 anni ai Play-offs e vincono addirittura in casa dei “nemici” giallo-neri, cogliendo un successo in trasferta che nella post-season mancava addirittura dal 1969! Statistiche: Roethlisberger 47/68, 501 yds, 4 td ma 4 int. Mayfiled 21/34, 263 yds e 3 td. Smith-Schuster 157 yds su ricezione e 1 td, Johnson 117.

Foto: Baltimore Ravens NFL Jamie Lamor Thompson / Shutterstock.com