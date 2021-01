NFL Playoffs 2021, Wild Card Round: Bills, Buccaneers e Rams (che stendono i Seahawks) avanzano al Divisional

I Play-offs NFL 2021 sono partiti subito con il botto. I primi tre match del Wild Card Round (oggi se ne giocheranno altrettanti) come preventivabile hanno regalato emozioni a non finire, nonostante la pandemia costringa gli stadi a ospitare solamente qualche migliaio di tifosi. Nella AFC i Buffalo Bills tornano a vincere nella post-season (non accadeva addirittura dal 1995) e piegano, non senza fatica, gli Indianapolis Colts, mentre nella NFC i Tampa Bay Buccaneers fanno il loro dovere e passano in casa del Washington Football Team. Nella stessa Conference, invece, la sorpresa arriva dai Los Angeles Rams che passano in casa dei Seattle Seahawks.

AFC: Buffalo Bills – Indianapolis Colts 27-24: si sapeva che sarebbe stato un match tirato e così è stato. Dopo un avvio con le difese a gestire la situazione, Rivers orchestra un buon drive di 52 yards che si conclude con il field goal di Blankenship per il 3-0. Il primo quarto si chiude, però, con i Bills che vanno in meta. Drive di 85 yds e lancio perfetto di Allen per Knox per 3 yds ed è 7-3. I Colts non si scompongono e nel primo drive del secondo quarto si presentano nella end-zone avversaria. Ci pensa Taylor a correre per il td ed è sorpasso sul 10-7. Indianapolis spreca un drive forzando un 4&goal e dà una chance finale ai padroni di casa. Allen completa due lanci miracolosi, ringrazia la difesa avversaria per un offside sanguinoso su un quarto down, quindi con due corse vola in meta per il 14-10 che chiude il primo tempo. La ripresa si apre con un calcio di Bass che porta il punteggio sul 17-10. Rivers torna in attacco ma Blankenship fallisce un comodo field goal e si rimane sul 17-10. Si passa al quarto periodo e Allen prosegue nel suo show. Il QB lancia una gemma da 35 yds per Diggs che vola in meta ed è 24-10. I Colts sono spalle al muro ma rispondono alla grande con un drive di 2:38 dominato dalle corse di Hines, con Rivers che spedisce in meta Pascal per il 24-16 a 11:32 dalla fine. Il match si fa vibrante ma Buffalo allunga sul 27-16 di nuovo con un calcio da 54 yds di Bass a 8:08 dal termine. Hines continua a imperversare e Indy va di nuovo a segno con Rivers che trova da solo Doyle per un td da 27 yds a 6:13 dalla fine. Conversione da 2 punti e il punteggio recita 27-24! Buffalo di nuovo palla in mano, ma un fumble, comunque recuperato, fa perdere 23 yds a Allen e, quindi, i Bills ricorrono al punt. Colts con 2:30 per andare a pareggiare o vincere. Ultimo drive nel quale Indy ci prova, ma Buffalo tiene con la difesa e vola al Divisional! Statistiche: Allen 26/35, 324 yds, 2 td, 54 yds su corsa e un td. Rivers: 27/45, 309 yds, 2 td. Diggs 128 yds e 1 td.

NFC: Seattle Seahawks – Los Angeles Rams 20-30: subito una sorpresa: McVay lascia in panca Goff non al meglio e lancia Wolford come QB dei Rams. Per sua sfortuna, però, il numero 9 viene messo ko nel corso del secondo drive da Adams e, quindi, Goff è chiamato in campo nonostante un pollice non ancora al meglio. Sono i californiani a sbloccare il punteggio nel primo quarto con un field goal di Gay dalle 40 yds. Le difese dominano e Seattle riesce a pareggiare sul 3-3 nel secondo quarto con un calcio da 50 yds di Myers. Los Angeles risponde prontamente con Gay per il 6-3. Riparte il drive di Seattle, ma Wilson sbaglia lo screen pass verso Metcalf, si inserisce Williams che, non solo intercetta, ma riporta in meta il pallone per il 13-3 Rams. I Seahawks sembrano faticare in attacco, per cui ci pensa Wilson con un lancio in corsa per Metcalf che vola in meta per il 13-10. Le difese, a questo punto, spariscono e LA va subito a segno con un drive rapido per il 20-10 con la corsa di Akers, dopo un completo per Kupp di 45 yds. La ripresa prende il via con un field goal di Myers dalle 52 yds per il 13-20, ma l’attacco di Seattle non gira. Allora i Rams vanno a chiudere i conti, prima con un calcio di Gay, quindi con una meta su ricezione di Woods da 15 yds. Il 30-13 spiana la strada a LA che nel finale concede il td del 20-30 senza patemi. Sorpresa, quindi, in questo scontro interno alla NFC West, ma i Seahawks hanno confermato che da metà stagione sono stati troppo poco per diventare davvero da Superbowl. Statistiche: Goff 155 yds e 1 td, Wilson 174 yds, 2 td, 1 int. Akers 131 yds e 1 td su corsa. Metcalf 96 yds e 2 td su ricezione.

NFC: Washington Football Team – Tampa Bay Buccaneers 23-31: era additato come il match più squilibrato del turno e così è stato, contando anche l’assenza di Smith per Washington, una “mazzata” davvero troppo grande per cullare sogni di gloria. Brady e compagni sempre avanti e in controllo, anche se Washington con grande cuore ha mantenuto aperti i conti fino all’ultimo drive. Un aspetto davvero sorprendente visto il gap qualitativo in campo. Il primo tempo vede la squadra della Florida andare avanti 18-7, quindi i padroni di casa rialzano la testa con la meta del 16-18 nel terzo quarto. Nel finale l’esperienza di Brady fa la differenza e domina la scena con un parziale di 13-7 che conclude il Round. L’ex QB dei Patriots mette a referto 381 yds e 2 td, mentre dall’altra parte Heinicke scrive 308 yds, 1 td e 1 int. Fournette corre per 93 yds con una meta, metre Evans vola a 119.

Foto: NFL Logo Alena Veasey / Shutterstock.com