NFL Playoffs 2021, Divisional Round: Packers e Bills volano al Championship dopo aver superato Rams e Ravens

Si è aperto ufficialmente il Divisional Round dei Play-offs NFL 2021 e abbiamo, quindi, le prime due squadre qualificate per il Championship di domenica prossima. Nella NFC i Green Bay Packers, guidati dal solito Aaron Rodgers, regolano i Los Angeles Rams tutto sommato senza patemi, mentre nella AFC I Buffalo Bills stroncano i Baltimore Ravens e tornano al Championship dopo 27 anni. Questa sera gli altri due match, con i Kansas City Chiefs che attendono i Cleveland Browns, mentre nella NFC tutto è apparecchiato per la super-sfida tra Brees e Brady in New Orleans Saints-Tampa Bay Buccaneers.

NFC Green Bay Packers – Los Angeles Rams 32-18: ci si attendeva un clima polare al Lambeau Field, ma la temperatura è “solamente” attorno allo zero con qualche debole fiocco di neve. Il primo quarto scivola via con le due squadre che si studiano e mettono a segno un field goal a testa per il 3-3. Il secondo parziale si apre con un buon drive dei Packers che corrono con regolarità, macinano yards e minuti e si presentano fino alla goal line avversaria. A quel punto Rodgers lancia un proiettile per il solito Adams ed è 10-3. Palla di nuovo in mano ai Rams, ma la difesa di Green Bay soffoca Goff e si torna con i padroni di casa in attacco. Ancora un drive perfetto e lungo dei giallo-verdi, concluso da una corsa di Rodgers per il td del 16-3 perchè l’extra point non va a buon fine. Los Angeles torna in partita e si scuote con un drive rapido e perfetto per con il lancio di Goff per Jefferson per il 16-10. Mancano solo 28 secondi, ma Rodgers orchestra un drive rapidissimo e Crosby può calciare il field goal del 19-10. Si torna in campo con i Rams che vogliono fermare l’attacco della squadra del Wisconsin, ma pronti, via, e Jones corre per 60 yds. Lo stesso RB va in meta dopo poco ed il punteggio va sul 25-10 dato che GB fallisce la trasformazione da 2 punti. Sembra tutto finito, ma i Rams non mollano, organizzano un drive di spessore che viene concluso da una corsa di Akers in meta per il 25-18. Green Bay non si scompone e nel quarto periodo sale di livello. Rodgers dirige un drive perfetto e, grazie ad una splendida play action, lancia in meta Lazard per il td di 58 yds che chiude i conti. 32-18. Nel finale la difesa dei Packers blinda il punteggio ed i gialloverdi sono di nuovo al Championship per il secondo anno consecutivo, ma questa volta se lo giocheranno in casa. Statistiche: Rodgers 296 yds, 2 td e uno di corsa. Jones 99 yds e un td. Adams 66 yds e 1 td, Lazard 99 yds e 1 td. Goff 174 yds e 1 td, Akers 90 yds e 1 td.

AFC Buffalo Bills – Baltimore Ravens 17-3: le difese ed il vento la fanno da padrone. Lo spettacolo latita, ma era quello che volevano i Bills che imbrigliano l’attacco sulle corse dei rivali. Si inizia con il calcio del 3-0 di Bass che manda avanti Buffalo, ma prima e dopo Tucker ne fallisce un paio per colpa proprio del meteo. Lo stesso kicker riporta tutto in parità nel secondo quarto e si va al riposo sul 3-3. Baltimore non riesce a essere efficace nella end-zone avversaria, allora ci pensa Allen a lanciare in meta Diggs per 3 yds dopo un ottimo drive ed il punteggio va sul 10-3 per i padroni di casa. I Ravens si rimettono in moto e vanno a caccia del td del pareggio, ma Lamar Jackson si fa intercettare nella end-zone avversaria e Johnson gli riporta in faccia il pallone per 101 yds e, soprattutto, per la meta del 17-3 che manda i titoli di coda. Il finale vede il QB dei Ravens out per una commozione cerebrale, ed i Bills possono festeggiare il ritorno al Championship dal 1993. Statistiche: Allen 206 yds e 1 td, Diggs 106 yds e 1 td. Lamar Jackson 162 yds e 1 intercetto, più 34 su corsa.

Foto: NFL MPH Photos / Shutterstock.com