NFL Playoffs 2021, Divisional Round: i Chiefs piegano i Browns ma tremano per Mahomes, Brady chiude la carriera di Brees?

Dopo i primi due match disputati ieri si è andato a concludere il Divisional Round dei Play-offs NFL 2021 e le emozioni, come sempre, sono state davvero incredibili. Nella AFC i Kansas City Chiefs piegano non senza fatica i Cleveland Browns e raggiungono il terzo Championship consecutivo, ma trattengono il respiro per l’infortunio di Patrick Mahomes, che lo porta fuori dal campo con una sospetta commozione cerebrale. I bianco-rossi domenica a questo punto ospiteranno i Buffalo Bills nell’atto finale. Nella NFC, invece, i Tampa Bay Buccaneers passano in casa dei New Orleans Saints, con Drew Brees che, a quanto pare, potrebbe avere giocato l’ultima partita della sua straordinaria carriera. Nel Championship Tom Brady (43 anni, giova ricordarlo) e compagni andranno a fare visita ai Green Bay Packers di Aaron Rodgers, per una sfida davvero imperdibile.

AFC Kansas City Chiefs – Cleveland Browns 22-17: si parte con Mahomes palla in mano ed è subito un drive da 6 punti, con il QB che si adopera in prima persona per la corsa nella end-zone. I Browns entrano in scena ma non vanno oltre ad un field goal dalle 46 yds di Parkey per il 6-3. Secondo drive per i padroni di casa e ancora tutto fila liscio come l’olio, fino al lancio di Mahomes per il fenomenale tight end Kelce che vola in meta per il 13-3. Cleveland non riesce a rispondere, facendosi male da sola con troppe penalità e allora Mahomes torna in cattedra, orchestra ancora un bel drive e arriva il field goal di Butker del 16-3. Cleveland ci riprova e arriva quasi in meta, ma Higgins perde palla proprio nella end-zone e Kansas City ne torna in possesso. Con il senno di poi un errore che costa l’intero match. Per KC c’è tempo ancora per un calcio di Butker per il 19-3 di metà partita. L’inizio ripresa si trasforma in un incubo per i Browns, con Mayfield che si fa intercettare da Mathieu. La safety riporta la palla fino alle 19 di Cleveland. I Chiefs sprecano il field goal che finisce sul palo e lasciano in vita i rivali che, immediatamente, vanno a segno dall’altra parte con Mayfield che lancia per Landry per 11 yds ed è 19-10. Reazione dei Chiefs che vanno di nuovo al calcio di Butker per il 22-10, ma Mahomes esce dal campo perchè, dopo un placcaggio, deve sottoporsi al protocollo per la commozione cerebrale. Kansas City trattiene il fiato ed i Browns ne approfittano e ad inizio quarto periodo vanno in meta con Hunt che corre di potenza e porta il punteggio sul 22-17. Henne prende per mano i Chiefs e fa arrivare i bianco-rossi fino alla red zone avversaria, ma un suo lancio viene intercettato da Joseph nella end-zone e ora il match si fa vibrante! Cleveland torna in attacco ma la difesa di KC tiene bene e ridà la palla in mano a Henne che, grazie anche ad una corsa da 14 yds su un 3&14, regala il Championship ai Chiefs! Statistiche: Mahomes 21/30, 255 yds, 1 td. Henne 6/8, 66 yds, 1 int. Mayfield 23/37, 204 yds, 1 td, 1 int. Kelce 8 ricezioni per 109 yds e 1 td, Hill 8 ricezioni per 110 yds.

NFC New Orleans Saints – Tampa Bay Buccaneers 20-30: dopo un primo quarto di studio, con i Saints a segno con due field goal di Lutz, la partita entra nel vivo. I Bucs prima accorciano con un calcio di Succop, quindi Brady lancia il suo primo td di giornata per Evans da 3 yd e arriva il sorpasso sul 10-6. New Orleans reagisce subito con un trick play con Winston al posto di Brees che lancia in meta Smith per 55 yds ed il 13-10. Si va al riposo sul 13 pari dopo un calcio di Succop, ma il meglio deve ancora arrivare. La ripresa inizia con Brees che lancia per 16 yds per lo stesso Smith e NO passa a condurre 20-13. Da questo momento in avanti, tuttavia, il QB degli oro-neri inizia a sbagliare tutto (3 intercetti) e Brady domina minuto dopo minuto. Prima serve Fournette per il td del pareggio, quindi a 4:57 dalla fine, sul 23-20, corre in prima persona per il 30-20 che chiude i conti. I Saints non ci sono più ed i Bucs volano al Championship, con Brady che ritocca il suo record al Divisional: 14 vinte e 2 perse. Pazzesco! Statistiche: Brady 18/33, 199 yds, 2 td. Brees 19/34, 134 yds, 1 td, 3 int.

Foto: Lapresse