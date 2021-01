NFL, calendario playoff 2021: date, calendario, programma fino al Superbowl

“Are you ready for some football”? Citando il celebre jingle che ha accompagnato per decenni i match del Monday Night, “siete pronti per un po’ di football”? E che football… dato che siamo in attesa degli attesissimi Play-offs 2021. Da sabato si inizierà a fare sul serio, per iniziare a capire chi alzerà al cielo il Lombardi Trophy al termine di questa stagione così particolare, senza pre-season e senza pubblico (o quasi) sugli spalti perchè sì, il Covid-19 negli States fa ancora molta paura. Nonostante tanti casi tra staff e giocatori, rinunce di questi ultimi all’intera annata, e condizioni particolari tra “bolle” e isolamenti vari, il campionato si è disputato e si è concluso in maniera regolare, per cui complimenti a tutti, dal commissioner Roger Goodell in giù.

Diciassette settimane che hanno composto la griglia dei Play-offs che, udite udite, hanno cambiato formato dopo diverse stagioni. Non più sei squadre per Conference invitate al “grande ballo”, due “bye week” per le prime due della classe e le altre quattro al Wild Card round. Non più. Ora alla post-season arrivano 7 team per Conference e solamente la prima classificata può saltare il Wild Card, con le altre sei che si sfideranno in tre match quanto mai importanti. Andiamo, quindi, a fare il punto della situazione su quello che vedremo a partire da sabato 9 gennaio.

AFC

I Kansas City Chiefs, e l’immenso Patrick Mahomes, con il loro record di 14-2 si sono meritati la #1 e, quindi, pensano già al Divisional Round che ospiteranno all’Arrowhead Stadium, avendo il vantaggio del fattore campo (anche se con gli spalti quasi deserti) fino alla fine. Gli altri scontri saranno davvero interessanti. I Buffalo Bills, che hanno vinto la AFC East, dopo anni di dominio dei Patriots, attendono nel gelo di Ochard Park gli Indianapolis Colts. Di grande interesse anche la sfida tra i Tennessee Titans (che hanno fatto loro la AFC South) ed i Baltimore Ravens, forse le due squadre più dominanti a livello di corse dell’intera NFL. Ultimo match un derby interno alla durissima AFC North, con i Pittsburgh Steelers che se la vedranno con i Cleveland Browns, che tornano ai Play-offs dopo la bellezza (se così si può dire) di 18 anni.

NFC

Anche in questo caso il fattore campo sarà importantissimo, dato che davanti a tutti ci sono i Green Bay Packers grazie, anche, ad un Aaron Rodgers pronto a mettere le mani sul suo terzo titolo di MVP condito da numeri letteralmente spaventosi: 4.299 yds totali, 48 touch down lanciati con 5 soli intercetti ed un rating fantascientifico di 121.5 che va a sfiorare il suo record di 122.5 che appariva inattaccabile). Alzi la mano chi vorrebbe andare a giocare un match da dentro o fuori al Lambeau Field nel mese di gennaio… immaginiamo che in pochi abbiano optato per questa scelta. La “tana” dei Packers è uno del luoghi più iconici dello sport mondiale, una vera “cattedrale”, ma neve e gelo non perdonano, con la colonnina di Mercurio che potrebbe davvero fare la differenza nella “Frozen Tundra”. Tra le altre rivali i duelli saranno davvero al fulmicotone. I New Orleans Saints (vincitori della NFC South) ospitano i Chicago Bears, quindi i Seattle Seahawks attendono al Lumen Field i Los Angeles Rams in una sfida interna alla NFC West. Infine, c’è grande curiosità per lo scontro tra Washington Football Team (che ha vinto la derelitta NFC East con il record di 7 vinte e 9 perse) ed i Tampa Bay Buccaneers di Tom Brady, sempre pronto a rimpolpare il numero dei suoi anelli, al momento a quota 6.

In poche parole ci attende una post-season davvero splendida, con tanto equilibrio e sfide di altissimo livello. Peccato solamente per gli stadi vuoti (o con qualche manciata di tifosi) perchè mai come nel mese di gennaio il football è al suo massimo. Chi, quindi, raggiungerà il Super Bowl numero 55, che si giocherà al Raymond James Stadium di Tampa, Florida, domenica 7 febbraio 2021? Il Lombardi Trophy aspetta il suo nuovo padrone…

IN TV – Tutti i match dei Play-offs della NFL saranno trasmessi in diretta su DAZN in streaming. Si potranno seguire in lingua originale o con il commento in italiano e rimarranno on demand per poterli vedere quando si preferisce.

Di seguito il programma completo della post-season con il Wild Card Round già definito con gli orari in italiano. Per i turni successivi giorni e orari sono ancora da stabilire ma, sin da ora, sappiamo che Kansas City e Green Bay se la vedranno contro la rivale con il seed più alto rimasto nel tabellone.

PROGRAMMA PLAY-OFFS NFL 2021

WILD CARD ROUND

Sabato 9 gennaio

Ore 19.05 AFC – Buffalo Bills – Indianapolis Colts

Ore 22.40 NFC – Seattle Seahawks – Los Angeles Rams

Domenica 10 gennaio

Ore 2.15 NFC – Washington Football Team – Tampa Bay Buccaneers

Ore 19.05 AFC – Tennessee Titans – Baltimore Ravens

Ore 22.40 NFC – New Orleans Saints – Chicago Bears

Lunedì 11 gennaio

Ore 2.15 AFC – Pittsburgh Steelers – Cleveland Browns

DIVISIONAL ROUND

Sabato 16 e Domenica 17 gennaio, due match Divisional AFC e due match Divisional NFC

CHAMPIONSHIP ROUND

Domenica 24 gennaio, Championship AFC e Championship NFC

LV SUPERBOWL

Domenica 7 febbraio – vincente AFC vs vincente NFC

