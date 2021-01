Calcio spagnolo in lutto: muore il giovane Aitor Gandiaga, ex Athletic Bilbao

Duro lutto per il calcio spagnolo e, più nello specifico, per l’Athletic Bilbao. Nella serata di ieri si è spento a soli 23 anni il giovane Aitor Gandiaga, ala sinistra del Gernika ma cresciuto all’ombra del San Mames. Il calciatore, secondo i media spagnoli, si sarebbe schiantato con la sua auto contro un autobus nella sua città natale di Markina-Xemein, nei pressi del valico di Iruzubieta, nei Paesi Baschi. Il giovane era passato a titolo gratuito al club basco, militante in Segunda Division B (equivalente alla nostra terza serie), nell’estate del 2019, realizzando 28 presenze impreziosite da una rete.

Grande commozione fra i media spagnoli e anche per l’Athletic stesso, che ha ricordato lo sfortunato Gandiaga con un post sui social che recita: “Enorme dolore per un giovane che ha lasciato il segno su Lezama (l’accademia giovanile dei baschi, ndr). Un grande abbraccio a famiglia, amici e compagni di squadra di Gernika“. Tra i suoi vecchi compagni di squadra, spiccano i messaggi di cordoglio del centrocampista Ibai Gomez (‘Non ci posso credere. Non posso crederci. Le mie condoglianze a famiglia, amici, Athletic e Gernika‘) e della leggenda vivente del club Iker Muniain che scrive: “Mi unisco al dolore dei familiari e degli amici del giocatore del Gernika Aitor Gandiaga Gerrikagoitia, venuto a mancare in un incidente“.

I tweet del Gernika, dell’Athletic Bilbao e di Muniain

Esta tarde ha fallecido en un accidente de tráfico a sus 23 años nuestro jugador Aitor Gandiaga Gerrikagoitia. Nos unimos al sentimiento de dolor de toda su familia y del pueblo de Markina. Jamás dejaremos que tu recuerdo se apague Gandi. GOIAN BEGO!!! — Gernika Club (@GernikaClub) January 3, 2021

⚫ Goian bego, 𝗔𝗶𝘁𝗼𝗿 𝗚𝗮𝗻𝗱𝗶𝗮𝗴𝗮. Enorme dolor por un cachorro que dejó huella en Lezama. Un fuerte abrazo a familia, amigos y compañeros del @GernikaClub#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/sRwc3EQwkA — Athletic Club (@AthleticClub) January 3, 2021

Me uno al dolor de la familia y personas allegadas del jugador del @gernikaclub Aitor Gandiaga Gerrikagoitia, fallecido en accidente. DEP — Iker Muniain (@IkerMuniain10) January 3, 2021

Foto: Lapresse