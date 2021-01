Basket: Frank Gaines ritorna a Cantù dopo una stagione e mezza

Aria nuova piacevole che riporta vecchie e felici memorie a Cantù: il club allenato da Cesare Pancotto riporta infatti in Italia Frank Gaines. Il trentenne di Fort Lauderdale aveva già vestito nella stagione 2018-2019 la maglia dell’Acqua S. Bernardo, vincendo la classifica marcatori come non riusciva da 51 anni a un giocatore canturino (l’ultimo a riuscirci fu Tony Vlastelica, sangue croato e patria americana, che raggiunse l’obiettivo nel 1958, alla prima delle sue due annate a Cantù).

Gaines, oltre alla maglia di Cantù, ne ha vestite altre tre in Italia: quelle di Caserta nel 2014, di Pesaro per part della stessa stagione 2014-2015 e della Virtus Bologna nell’annata 2019-2020. Aveva iniziato la stagione in Israele, con il Bnei Herzliya, tenendo una media vicina ai 20 punti a partita con il 42% dall’arco.

In uscita, date le sue prestazioni non all’altezza delle aspettative, c’è James Woodard, mai realmente entrato alla perfezione negli schemi dei lombardi. Anche la posizione di Donte Thomas è particolarmente pericolante, dato che le sue prestazioni, a parte un paio di occasioni, sono state non poco deficitarie.

Gaines, a Cantù, fu protagonista di un campionato da 20.3 punti di media e prestazioni occasionalmente fuori dalla realtà, come nel caso dei 44 punti nel derby contro Milano al Forum di Assago, che pure non bastarono a dare la vittoria alla sua squadra.

Credit: Ciamillo