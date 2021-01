Max Sirena si sta preparando per guidare Luna Rossa in questo rovente weekend di Prada Cup, dove l’imbarcazione italiana è chiamata alla doppia sfida contro Ineos Uk: servono due vittorie nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) per conquistare il primo posto nel round robin e accedere direttamente alla finale, in caso contrario bisognerà passare dalla semifinale contro American Magic.

Lo skipper ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: “Le indicazioni che abbiamo ottenuto fino ad ora sono che la nostra barca è competitiva. Certo, ormai lo sanno tutti che noi ci sentiamo particolarmente bene in condizioni di vento leggero. E a questi criteri ci siamo ispirati durante la costruzione delle barche. Sono le condizioni meteo che immaginiamo ci saranno ad Auckland da metà febbraio“. Luna Rossa sembra già puntare alla finale di Prada Cup e, soprattutto, alla sfida contro Team New Zealand per la conquista della Coppa America.

Lo skipper non si nasconde dietro a un dito: “Queste barche hanno regatato molto poco e può accadere di tutto. Gli inglesi solo qualche settimana fa erano dati per spacciati, oggi sembrano diventati i superfavoriti. Sapevamo molto bene che non erarno brocchi, come oggi non sono diventati invincibili. Stiamo parlando di un grande team con velisti dal palmares ricchissimo. La verità è che ci mancano le regate che erano previste in estate e in primavera, ma è così per tutti quanti. Non siamo stupiti di quello che stiamo vedendo adesso. Sapevamo che qui sarebbero arrivati tre equipaggi molto forti”.

Max Sirena difende la scelta del doppio timoniere su Luna Rossa (James Spithill e Francesco Bruni), non portando a bordo un tattico come invece hanno fatto Ineos Uk e American Magic: “Noi siamo contenti delle scelte che abbiamo fatto finora nella gestione della barca. Poi non si scopre oggi che il campo di regata di Auckland sia molto difficile da leggere, ma se parti in vantaggio rispetto all’avversario non credo voglia dire che sei più lento“.

Foto: Luna Rossa Press