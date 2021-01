Giornata di vigilia per Luna Rossa: stanotte (alle ore 03.00 italiane) l’imbarcazione tricolore scenderà in acqua ad Auckland per la prima giornata della Prada Cup, in programma la regata contro Ineos Uk, dopo che i britannici avranno sfidato gli statunitensi di American Magic. Parte la rincorsa verso il sogno chiamato America’s Cup, bisogna imporsi nella Prada Cup per garantirsi il diritto di sfidare Team New Zealand per la conquista della vecchia brocca.

Max Sirena, team director di Luna Rossa, ha dichiarato che ancora non sa se l’imbarcazione italiana potrà regatare o meno con le volanti. Si tratta di una soluzione tecnica pensata per avere più aerodinamica, ma che è ai limiti del regolamento e soltanto oggi, in occasione delle operazioni di stazza, dovrebbe arrivare una risposta definitiva sulla legalità o meno di questo sistema.

Il leader di Luna Rossa ha poi proseguito: “Abbiamo sempre detto che lo sviluppo di questa barca continuerà nei prossimi mesi. Ci saranno diversi sviluppi in arrivo e sono sicuro che altri team faranno lo stesso. L’aerodinamica è tutto quando si viaggia attorno ai 50 nodi. Ogni cambiamento che abbiamo fatto ci ha sempre lasciato soddisfatti e siamo contenti del design che ci ha permesso questi cambiamenti“.

Foto: ufficio stampa Luna Rossa