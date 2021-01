Luna Rossa: la bicicletta speciale per Sirena, Spithill, Bruni. Modello Titici col tubolare più sottile al mondo!

Vela e ciclismo hanno trovato un punto di incontro ed è nata l’esclusiva F-DB02 x Luna Rossa Prada Pirelli. Titici ha creato questa bicicletta ad alte prestazioni appositamente per il team italiano attualmente impegnato alla Prada Cup, la competizione che designerà lo sfidante ufficiale di Team New Zealand per la conquista della Prada Cup. Si tratto di un modello oltre la limited edition, visto che ne sono stati realizzati appena tre esemplari, tutti prodotti interamente a mano e su misura in Italia. Sono stati pensati per lo skipper Max Sirena e per i due timonieri James Spithill e Francesco Bruni, i quali le stanno utilizzando durante la loro preparazione atletica ad Auckland (Nuova Zelanda).

Telaio in carbonio di alta gamma con il tubo orizzontale più sottile al mondo (appena 8 millimetri!), il quale assorbe fino al 18% di vibrazioni in più rispetto al telaio classico. A completare il tutto i copertoncini Pirelli P ZERO. Tra l’altro i mezzi dei due timonieri andranno all’asta per uno scopo di beneficenza: su CharityStars, dal 22 gennaio al 22 febbraio, sarà possibile fare la propria offerta, consapevoli che il ricavato verrà destinato al progetto No Plastic in in the Ocean promosso da One Ocean Foundation (ogni euro ottenuto contribuirà alla raccolta di 2 kg di rifiuti plastici che minacciano le coste dell’Oceano Pacifico).

VIDEO BICICLETTA LUNA ROSSA TITICI:

FOTO BICICLETTA LUNA ROSSA TITICI:

Foto: Titici