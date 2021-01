Luna Rossa ha incominciato la sua avventura nella Prada Cup con le due vittorie contro American Magic e le due sconfitte contro Ineos Uk. L’imbarcazione italiana ha ancora la possibilità di chiudere in testa il round robin, ma dovrà battere i britannici in entrambe le regate che andranno in scena nel weekend se vorrà accedere direttamente alla finale di Prada Cup, senza passare dalla semifinale contro gli statunitensi.

Il primo fine settimana ha mostrato che il team tricolore è performante con poco vento, mentre fatica un po’ di più con brezze sostenute. Andrea Zugna, analista delle performance della barca di Luna Rossa, si è soffermato su questo aspetto durante una lunga intervista concessa a Sail2U, tramissione di Sport2U realizzata in collaborazione con OA Sport: “Va più forte in certe condizioni e meno in altre. Sono giovane nel mondo della vela, le regate si sono decise più sulla velistica che sulla velocità. Ho visto tattica, tutti possono giocarsela“.

Il tecnico, che ha a lungo lavorato in MotoGP (tra Yamaha e MotoGP), ha poi spiegato che “i foil grandi aiutano soprattutto con poco vento, si possono cambiare le vele in base al vento mentre è difficile farlo per foil, timone, scafo. Si va dai 6 i 23 nodi, è un range di vento molto ampio. Noi abbiamo cercato di coprirlo interamente il più possibile. L’ideale è volare a 1 cm sull’acqua per non avere perdita di pressione. Il decollo vero e proprio avviene verso i 18-20 nodi come velocità della barca, mentre come velocità del vento sotto gli 8 è difficilissimo, tra 8 e 10 dipende dalla barche. Ineos ha fatto un grande passo in avanti. Tutti stiamo andando più forti di dicembre, Ineos ha fatto il passo più grande ma nessuno è andato a gambero“.

Foto: Luna Rossa Press