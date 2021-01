Lotta, la Nazionale si raduna a Ostia fino al 13 gennaio per il primo collegiale del 2021

Da oggi, martedì 5 gennaio, la Nazionale italiana di lotta torna in raduno al Centro Olimpico di Ostia per il primo collegiale del 2021. Le convocazioni erano state definite da circa un mese, in vista delle Ranking Series di Ostia inizialmente programmate dal 14 al 17 gennaio e poi rinviate a marzo. Nonostante lo slittamento della gara, il collegiale azzurro si svolgerà ugualmente fino a mercoledì 13 per preparare il Grand Prix de France Henry Deglane a Nizza (dal 15 al 17 gennaio per la femminile) ed il Grand Prix Zagreb Open (16 e 17 gennaio per la greco-romana).

Sono complessivamente 53 gli atleti convocati per il raduno, tra cui gli argenti europei Dalma Caneva e Nikoloz Kakhelashvili, il pluricampione continentale Frank Chamizo e molti altri lottatori italiani di tutti gli stili. Presenti ad Ostia anche Fabio Parisi e Arianna Carieri, reduci dal buon quinto posto conquistato nella World Cup di Belgrado. Gli allenamenti verranno diretti dai direttori tecnici Juan Carlos Rodriguez (stile libero e femminile) e Salvatore Avanzato (greco-romana), oltre ai tecnici federali Enrique Valdes, Pietro Piscitelli ed Emmanuele Rinelli (stile libero), Juan Luis Maren Delis, Luis Enrique Mendez Lazo, Filippo Gargaglia, Giuseppe Giunta e Massimiliano Saglietti (greco-romana), Wilfredo Quintana Garcia e Giuseppe Rinella (femminile).

Foto: LPS/Luigi Mariani