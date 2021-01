Mancano ormai meno di dieci giorni al via della Prada Cup 2021, torneo di selezione tra gli sfidanti che stabilirà il Challenger ufficiale della 36ma America’s Cup contro i detentori di Emirates Team New Zealand. Si comincia a gareggiare venerdì 15 gennaio con le prime due regate della fase a gironi, che vedrà protagonisti Luna Rossa Prada Pirelli, American Magic ed Ineos Team UK. Il format della manifestazione prevede quattro Round Robin complessivi da tre regate ciascuno che promuoveranno in finale il team con il punteggio più alto, mentre le altre due squadre dovranno disputare la semifinale al meglio delle sette prove.

Ogni barca disputerà un totale di otto regate nella prima fase (quattro sfide a testa contro le altre due rivali), accumulando un punto in graduatoria per ciascuna vittoria ottenuta. Cosa succede però in caso di arrivo a pari punti tra due o tre imbarcazioni al termine del Round Robin? In primis viene considerato il computo complessivo degli scontri diretti, favorendo il team che ha messo a referto il maggior numero di punti contro gli avversari coinvolti nella classifica avulsa (questo scenario può avverarsi solo in caso di pareggio tra due squadre). A seguire, in caso di parità assoluta tra due team (quindi sul 2-2 negli scontri diretti), verrebbe premiato l’equipaggio vincitore dell’ultimo head to head disputato nel Round Robin.

Per quanto riguarda invece l’eventuale triplice arrivo in parità di Luna Rossa, Britannia e Patriot (tutte a quota 4 punti), si dovrebbe ricorrere ad un play-off per definire la classifica definitiva della fase a gironi e soprattutto per promuovere una delle tre direttamente in finale. American Magic, grazie alla vittoria delle World Series, entrerebbe in gioco direttamente nella seconda regata del sail-off, con Luna Rossa ed Ineos che si affronterebbero invece nella prima prova. La vincente di questa gara raggiungerebbe gli statunitensi nello spareggio per il primo posto, mentre la perdente verrebbe classificata in terza piazza. Si tratta di uno scenario estremamente difficile da ipotizzare, alla luce delle difficoltà evidenziate dai britannici a dicembre, ma non va escluso a priori un possibile rimescolamento dei valori in campo in vista della Prada Cup.

Foto: Press Luna Rossa