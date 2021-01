LIVE Reggio Emilia-Dinamo Sassari, Serie A basket 2021 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Reggio Emilia-Sassari, match valido per la quattordicesima giornata di andata del campionato LBA Serie A 2020-2021.

Da una parte l’UNAHOTELS di coach Antimo Martino, che sulle undici partite sin qui disputate ha raccolto sei vittorie e cinque sconfitte, dall’altra il Banco di Sardegna di Gianmarco Pozzecco, con un record invece di sette vittorie e cinque sconfitte in dodici sfide giocate.

Il match si preannuncia come spettacolare e al tempo stesso incerto, anche perchè in palio c’è una grossa fetta di qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia: chi la spunterà? La pallacanestro fatta di corsa e transizioni dei trascinatori reggiani Joshua Bostic, Brandon Taylor e Frank Elegar o quella di tiri dal perimetro di specialisti come Marco Spissu, Filip Kruslin e Eimantas Bendzius? La parola al campo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Reggio Emilia-Sassari, match valido per la quattordicesima giornata di andata del campionato LBA Serie A 2020-2021. Si giocherà all’Unipol Arena (Bologna) con palla a due prevista per le ore 17.00, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.

