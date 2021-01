CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

I top scorer delle due squadre

Reggio Emilia: Baldi Rossi 19 punti

Dinamo Sassari: Bilan 22 punti

FINISCE QUI! Reggio Emilia-Dinamo Sassari 78-85: i sardi passano in trasferta.

78-85 Gentile, col canestro che ammazza la partita: è finita ha vinto Sassari.

78-83 Scappano gli ospiti con un piazzato dalla media di Burnell!

78-81 Bendzius dalla lunetta: un 2/2 prezioso per Sassari.

78-79 Taylor sbaglia uno dei due liberi che si era conquistato: un punto di differenza fra le due squadre.

77-79 Bilan in area: per lui un altro canestro a referto.

77-77 Un Baldi Rossi fantascientifico riporta in parità i suoi con due pezzi di bravura!

73-77 Coppia di liberi a segno per Bendzius, canestro da due per Spissu: Sassari in un amen va a +4.

COMINCIANO I SUPPLEMENTARI!

Una brevissima pausa.

E’ OVERTIME: Reggio Emilia-Dinamo Sassari 73-73.

73-73 Boooooostic con la clamorosa tripla del pareggio!

70-73 Bendzius è glaciale ai liberi. A cinque secondi dalla fine, Sassari va sul +3.

70-71 Bostic sbaglia da tre, poi confusione sotto canestro. Candi subisce fallo, va in lunetta: 2/2.

68-71 Altra coppia di liberi messa a segno da Spissu. Sassari a +3 a 15 secondi dalla fine. Timeout Reggio Emilia.

66-68 Kyzlink con la tripla che richiude lo strappo!

63-68 Spissu aumenta il vantaggio sassarese con una coppia di liberi a referto.

63-66 Spissuuuuu da tre! Sassari prova a rifare gara di testa.

63-63 Due minuti e mezzo alla fine. Rettilineo finale.

63-63 Parità ancora con un libero di Bilan.

63-62 Bilan fa 1/2 ai liberi.

63-61 Taaaaaaaaaayloooooor da tre! Reggio Emilia è vivissima.

60-61 Un tiro libero di Burnell e un canestro di Bilan: il cuore di Sassari, che torna avanti.

60-58 Baldi Rossssssssssi, anche lui da tre: padroni di casa in vantaggio e ora a +2.

57-58 Triiiipla di Bostic: Reggio Emilia a -1.

54-58 I primi punti del quarto periodo sono di Katic.

COMINCIA IL QUARTO E ULTIMO PERIODO!

Una breve pausa.

FINISCE IL TERZO QUARTO: Emilia-Dinamo Sassari 54-56.

54-56 Candi accorcia per i suoi facendo 1/2 dalla linea della carità.

53-56 Booomba di Stefano Gentile! Si entra nell’ultimo minuto del terzo periodo.

53-53 Incredibile ascensore di emozioni: nuova parità sancita dal libero di Kyzlink.

49-50 Sorpasso Sassari: Reggio Emilia in blackout. Altro fallo, altro giro in lunetta per i sardi: Burnell fa anche lui 2/2.

49-48 Bilan, Bilan, Bilan: Sassari si aggrappa al suo giocatore e lui risponde con un 2/2 ai liberi.

49-46 Bilan si fa dare la palla non sbagliando e andando a bersaglio.

49-44 Baldi Rossi subisce fallo, va in lunetta: 2/2 glaciale.

47-44 Taylor con un flash: a segno.

45-44 Botta e risposta sull’asse Kyzlink-Bendzius: in un amen due canestri.

43-42 Bilan da dominatore dell’area, in due azioni mette a segno un libero e poi un piazzato nel pitturato.

43-39 Allungo reggiano: coppia di liberi prima per Elegar e poi per Baldi Rossi.

39-39 Testa a testa infinto: ora è Sassari a ricucire lo strappo trascinata da Burnell.

COMINCIA LA RIPRESA: AL VIA IL TERZO QUARTO!

Una pausa. Ci risentiamo per il secondo tempo: sempre qui su OA Sport.

FINISCE IL SECONDO PERIODO: SI VA ALL’INTERVALLO. Reggio Emilia-Dinamo Sassari 37-34.

37-34 Taaaaaylor: mette a referto l’ultimo canestro del primo tempo!

35-34 Punto a punto le due squadre: ora è Stefano Gentile a riportare sotto i suoi, dopo il tentativo di fuga dei padroni di casa.

32-32 Taylor da tre…una sentenza! Nuova parità.

Una breve pausa.

29-32 Parzialone di Sassari: due bombe da tre Kruslin e Spissu spediscono in vantaggio gli uomini di Pozzecco. Timeout Reggio Emilia a due minuti e mezzo dall’intervallo.

29-26 Elegar consente ai suoi di mantenere tre punti di vantaggio con un bel piazzato da due.

27-24 Joooooohnson fino in fondo, con la schiacciata: Reggio Emilia ruggisce!

25-24 Biiiiilan riporta a contatto gli ospiti.

25-21 Un canestro di Diouf da dentro all’area apre questo periodo di gioco.

COMINCIA IL SECONDO QUARTO.

Una breve pausa.

SI CHIUDE IL PRIMO QUARTO: Reggio Emilia-Dinamo Sassari 23-21.

23-21 Con un botta e risposta sull’asse Kyzlink-Tillman si chiude il primo quarto.

21-19 Partita pazzesca: sorpassi e controsorpassi. Diouf con un gioco da tre punti risponde alla tripla di Bendzius.

Una breve pausa.

18-16 Controsorpasso Reggio Emilia: è Bostic l’uomo “della freccia”. Timeout Sassari, a due minuti dalla fine del primo quarto.

16-16 Uscita pazzesca dal timeout per gli uomini di Antimo Martino: è pareggio in un amen. Canestro da due di Bostic e bomba da tre di Kyzlink.

Una breve pausa.

11-16 Burnell, ancora da due: Sassari in fuga, timeout Reggio Emilia.

11-14 Sassari scappa a +3 adesso: libero di Bendzius (che fa 1/2) e canestro nel pitturato da parte di Bilan.

11-11 Triiipla di Burnell! Pareggia Sassari.

11-8 Baldi Rossi va a segno anche lui.

9-8 Bilan da due, tiene le squadre a contatto.

6-6 Non c’è neanche il tempo di respirare, si parte subito fortissimo: punti a pioggia. Botta e risposta con Baldi Rossi e Gentile protagonisti.

I quintetti base

Reggio Emilia: Bostic, Bonacini, Elegar, Baldi Rossi, Taylor

Sassari: Spissu, Bilan, Gentile, Bendzius, Burnell.

PALLA A DUE! SI COMINCIA

16.55 Squadre che rientrano in panchina prima dell’inizio delle operazioni di accesso al campo.

16.50 Dieci minuti alla palla a due, inizia a salire la tensione.

h 16.45 La voglia di correre della Reggio Emilia di Antimo Martino o il basket perimetrale della Dinamo Sassari di Pozzecco, chi la spunterà?

h 16.40 Squadre che iniziano a riscaldarsi.

h 16.35 Buon pomeriggio e benvenuti amici alla diretta della partita fra Reggio Emilia e Dinamo Sassari, match valido per la quattordicesima giornata della stagione regolare 2020/2021 della Serie A di basket.

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Reggio Emilia-Sassari, match valido per la quattordicesima giornata di andata del campionato LBA Serie A 2020-2021.

Da una parte l’UNAHOTELS di coach Antimo Martino, che sulle undici partite sin qui disputate ha raccolto sei vittorie e cinque sconfitte, dall’altra il Banco di Sardegna di Gianmarco Pozzecco, con un record invece di sette vittorie e cinque sconfitte in dodici sfide giocate.

Il match si preannuncia come spettacolare e al tempo stesso incerto, anche perchè in palio c’è una grossa fetta di qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia: chi la spunterà? La pallacanestro fatta di corsa e transizioni dei trascinatori reggiani Joshua Bostic, Brandon Taylor e Frank Elegar o quella di tiri dal perimetro di specialisti come Marco Spissu, Filip Kruslin e Eimantas Bendzius? La parola al campo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Reggio Emilia-Sassari, match valido per la quattordicesima giornata di andata del campionato LBA Serie A 2020-2021. Si giocherà all’Unipol Arena (Bologna) con palla a due prevista per le ore 17.00, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.

