21′ Ancora Parisiniiiiiii!!!! 9-6 Italia!!

20′ Altra parata di Ebner, non si passa!

19′ Kristopans si fa largo, Bulzamini è costretto a spendere un fallo da due minuti di espulsione.

18′ Turkovic! Che cosa ha messo?!?!? 8-6 Italia! Time-out Lettonia.

16′ Tiraccio di Marrochi, azzurri sempre avanti.

14′ SAVINIIII! Una magia tra le maglie avversarie! 7-6 Italia!

13′ Si sblocca Kristopans, suo il 6-6.

13′ Grande intuizione di Marrochi, Parisini SCATENATOOOO! Terzo gol per lui!

12′ Pareggia ancora la Lettonia, gol dall’ala destra, ancora Jablovskis.

11′ Contropiede vincente di Jablonskis, Parisini risponde bene dall’altro lato. 5-4.

10′ Azione in velocità della Lettonia, che trova la rete con Lielais.

9′ Sonnereeeer! Allungo Italia! 4-2

8′ Di nuovo Panchenko trova l’angolino, sul capovolgimento di fronte Parisini timbra il suo primo gol! 3-2

7′ Italia di nuovo avanti, a segno Dapiran dai 7 metri.

7′ Pareggia la Lettonis, un bolide di Panchenko dai 9 metri.

6′ EBNER!! Fenomenale il portiere azzurro! Intervento pazzesco su Kristopans!

4′ SKATAR! Si sblocca il punteggio! 1-0 Italia!

3′ Portieri grandi protagonisti, Skatar non trova la via del gol.

2′ Buon controgioco dell’Italia, ma Skatar trova l’opposizione del portiere Kugis.

1′ Bel passaggio illuminante di Kristopans che libera il pivot. La Lettonia guadagna un rigore, parato da Ebner!

20.32 SI PARTE! Primo possesso alla Lettonia.

20.28 E ora quello italiano. Azzurri concentrati e agguerriti!

20.27 Siamo al momento degli inni nazionali, si parte con quello della Lettonia.

20.25 E’ tutto pronto. Le due squadre fanno il loro ingresso in campo!

20.20 Si prevede una partita molto veloce e ricca di gol. La situazione ideale per due ali rapide come Gianluca Dapiran e Nicolò D’Antino, chiamati a colpire dall’angolo.

20.15 Nel gruppo 6 ricordiamo la clamorosa sconfitta della Norvegia (scesa in campo con una formazione sperimentale) contro la Bielorussia. Sarà difficile dunque conquistare il secondo posto, ma non impossibile rientrare tra le migliori terze.

20.10 Tra i lettoni spicca sicuramente il mastodontico Dainis Kristopans: 213 centimetri di pura potenza. E’ lui lo spauracchio, l’uomo da fermare. Impressionante la sua mole al cospetto degli altri giocatori in campo.

20.05 Recuperato anche Domenico Ebner, gli azzurri sono al completo, e per l’occasione potranno contare anche su Dean Turkovic e Martin Sonnerer, tornati a vestire la maglia azzurra.

20.00 E’ il momento della verità. Italia-Lettonia non vale solo due punti del gruppo 6, ma anche una buona fetta di speranza per partecipare ai prossimi Europei 2022, impresa mai riuscita alla Nazionale.

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti in questa nuove DIRETTA LIVE testuale, che per l’occasione ci porterà al Pala Santa Filomena di Chieti, Centro federale FIGH, per il match tra Italia e Lettonia, valevole per la seconda giornata delle qualificazioni agli Europei di pallamano 2022.

Per gli azzurri si tratta di una sfida fondamentale, che proietterebbe gli azzurri a due punti, e in condizioni di poter anche sperare nella qualificazione alla fase finale, dove saranno ammesse le quattro migliori terze degli otto raggruppamenti, e se la Norvegia appare un gradino sopra tutte, Bielorussia e soprattutto Lettonia non sono avversarie così irresistibili.

Tra il dire e il fare c’è però di mezzo Dainis Kristopans, punto di forza dei lettoni, vero e proprio spauracchio della compagine, con i suoi 213 centimetri, e con i suoi tiri sempre insidiosi e molto potenti. Servirà la migliore Italia, ma l’impresa non è impossibile. Fischio d’inizio alle ore 20.30.

Foto: FIGH