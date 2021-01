LIVE Dakar 2021, sesta tappa in DIRETTA: classifica corta tra le moto. Prosegue il duello Peterhansel/Al-Attiyah tra le auto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.50 CAMION – Si è decisa negli ultimi chilometri la gara dei camion. Il russo Airat Mardeev (KAMAZ-MASTER) conquista la sesta Stage con un margine di 01′ 08” dal teammate Dmitry Sotnikov. Quest’ultimo, anch’esso russo, si conferma il padrone della Dakar 2021 incrementando a 37′ 34” il proprio margine sul connazionale e compagno di box Anton Shibalov, terzo nella frazione appena conclusa.

14.07 QUAD – Alexandre Giroud (Giroud Racing) vince la sesta tappa della 43^ edizione della Dakar. Il francese di casa Giroud Racing precede per soli 34 secondi il cileno Giovanni Enrico (Enrico Racing). L’argentino Nicolás Cavigliasso (Drag’On Rally Team), terzo oggi, mantiene la leadership assoluta con 33′ 18” sul connazionale Manuel Andújar (7240 Team).

13.32 AUTO – Lo spagnolo Carlos Sainz (Mini) vince la sesta tappa della Dakar 2021. Il campione 2020 ha completato la frazione odierna in 03H 38′ 27′ imponendosi con 04′ 03” di vantaggio sull’arabo Yazeed Al Rajhi (Toyota).

Nasser Al-Attiyah (Toyota), terzo all’arrivo, precede sul traguardo il transalpino Stéphane Peterhansel (Mini). Con questo risultato l’arabo si porta a 5 minuti e 53 secondi dal pluricampione che mantiene la leadership della graduatoria overall.

12.30 MOTO – Lo spagnolo Joan Barreda ha vinto la quinta tappa. L’alfiere della Honda si è imposto col tempo di 3h45:27. Un trionfo davvero sul filo del rasoio per l’iberico, che si è imposto con 13” di vantaggio sul botswanese Ross Branch (Yamaha). L’australiano Daniel Sanders (KTM) ha perso un po’ di smalto nel finale e ha chiuso in terza posizione a 53”. Giù dal podio di giornata lo statunitense Ricky Brabec (Honda, a 2’24”), l’austriaco Matthias Walkner (KTM, a 3’14”). Venerdì complicato per l’australiano Toby Price, settimo con la sua KTM a 3’54”, subito alle spalle del francese Adrien Van Beveren (Yamaha, a 3’33”). Completano la top-10 il portoghese Joaquim Rodrigues (a 4’35”), il britannico Sam Sunderland (a 5’54”), il cileno Pablo Quintanilla (a 6’28”). Price resta in testa alla classifica generale con 2’16” di vantaggio sull’argentino Benavides e 2’57” sul cileno Cornejo Florimo.

12.15 AUTO – Carlos Sainz è ormai involato verso la vittoria, salvo incidenti di percorso. Lo spagnolo ha 3’42” di vantaggio su Al Rajhhi e 4’30” su Peterhansel al km 238, Al-Aattiyah quarto a 6’41”.

12.10 MOTO – Barreda aumenta il suo vantaggio e al km 404 è in testa con 48” di vantaggio su Brach. Sanders lascia sul piatto quasi due minuti e ora p terzo a 2’05”, van Beveren quarto a 3’06”.

11.40 AUTO – Carlos Sainz aumenta il proprio vantaggio sugli immediati inseguitori. Lo spagnolo transita al km 202 con 2’52” di vantaggio sull’arabo Al Rajhi e 3’24” su Stephane Peterhansel, il quale amministra in ottica classifica generale perché Al-Attiyah è quarto a 5’56”.

11.20 MOTO – Barreda è transitato al km 238 ed è in testa, ma la classifica è cortissima: 22” su Sanderrs, 23” su Branch, 32” su Brabec, 2’09” su Price.

11.15 CAMION – I mezzi pesanti sono soltanto al primo rilevamento al km 48′. Il bielorusso Vishneuski ha preso il comando delle operazioni con 20” sul russo Sotnikov e 25” sul russo SHibalov. I Kamaz sono subito davanti a tutti.

11.10 MOTO – I centauri sono transitati al km 238. L’australiano Dani Sanders è in testa, ma ha appena un secondo di vantaggio su Brach e 10” su Brabec: classifica cortissima, in lizza anche Price a 1’47”. Si sta però aspettando Barreda, che era in testa al precedente intermedio.

11.05 AUTO – Carlos Sainz si conferma in vetta al secondo rilevamento. Lo spagnolo, detentore del titolo, ha allunga sul francese Stephane Peterhansel, distacco di 1’18”. Terzo posto provvisorio per l’arabo Al Rahi a 1’23”, quarto il qatarino Nasser Al Attiyah a 2’14”.

10.35 AUTO – Lo spagnolo Carlos Sainz (Mini) è in testa al primo rilevamento (48km) con 29 secondi sul compagno di squadra Stephan Peterhansel.

10.30 MOTO – Lo spagnolo Barreda (Honda) è al comando della sesta tappa con un minuto di vantaggio sull’australiano Price (KTM) dopo 208 km

10.10 AUTO – Il francese Peterhansel si porta al comando al primo intermedio (48km). Il pilota della Mini ha un vantaggio di 3 secondi sul qatariota Al-Attiyah e 6 sul saudita Al-Rahji.

9.57 AUTO – Partita la tappa delle auto

9.41 MOTO – Toby Price (KTM) d (Yamaha) ha un vantaggio di dieci secondi sullo spagnolo Barreda (Honda). Sono cinque invece i minuti di ritardo da parte dell’argentino Benavides, che perderà la vetta della generale.

9.27 QUAD – Il francese Giroud è in testa al primo intermedio (48 km) con quattro secondi sul cileno Enrico e 17 sull’argentino Andujar.

9.13 QUAD – E’ cominciata la gara anche per i quad. Tra non molto il passaggio al primo rilevamento

9.10 MOTO – Al secondo rilevamento comanda sempre Toby Price (KTM). Dopo 108 km l’australiano ha un vantaggio di 50 secondi su Ross Branch (Yamaha) ed oltre un minuto su Nacho Cornejo (Honda). Molto staccato, con un ritardo di quattro minuti, il leader della classifica Kevin Benavides.

8.47 MOTO – Toby Price (KTM) è passato con il miglior tempo al primo intermedio (48 km). L’australiano, terzo nella tappa di ieri e quarto in classifica generale, ha un vantaggio di 14 secondi su Ross Branch (Yamaha) e 21 su Nacho Cornejo (Honda). E’ solamente undicesimo il leader della generale Kevin Benavides (Honda)

8.20: Simpatici momenti di attesa in partenza alla Dakar.

8.10: Il via delle moto



8.00: Si attende l’arrivo delle moto al primo rilevamento. Partenza delle auto tra poco più di un’ora.

7.36: Sono partite adesso le moto. In testa alla classifica c’è sempre Kevin Benavides (Honda) davanti a Cornejo Florimo (Honda) e Price (KTM).

7.30: A causa delle difficoltà incontrate nel concludere la tappa di ieri da un numero significativo di concorrenti, si è deciso di ritardare di un’ora e mezza la partenza dei corridori e degli equipaggi dal bivacco di Al Qaisumah. Il percorso della tappa 6 è stato quindi accorciato di cento chilometri per rendere il programma meno impegnativo.

07.15: Buongiorno cominciamo la diretta della sesta tappa della Dakar 2021.

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della sesta tappa della Dakar 2021. La carovana si appresta a vivere l’ultimo impegno della settimana da Buraydah ad Ha’il. Sono 485 i chilometri cronometrati di un itinerario caratterizzato da ampie aree sabbiose in cui la navigazione sarà fondamentale.

Tutto è pronto per un nuovo capitolo del duello tra il francese Stephane Peterhansel (X-Raid Mini JCW team) e l’arabo Nasser Al-Attiyah (Toyota), secondo al momento con 6 minuti ed 11 secondi di ritardo. Ci si attende una rimonta da parte dell’iberico Carlos Sainz (X-Raid Mini JCW team), terzo con 48′ 13”.

Alla vigilia della sesta prova è l’argentino Kevin Benavides il leader della graduatoria riservata alle moto. Quest’ultimo, ferito al naso in seguito ad una caduta nella giornata di ieri, si appresta a confermarsi al comando nella tappa che ci apprestiamo a vivere. Il centauro della Honda ha un gap di 02′ 31” da controllare sul francese Xavier De Soultrait (Husqvarna), quinto al traguardo di Al Qaisumah.

Sono ben 23 i minuti di vantaggio che Nicolás Cavigliasso (Drag’On Rally Team) ha sul secondo nella classifica riservata ai quad. L’argentino, campione 2019, dovrà vedersela con il connazionale Manuel Andújar (7240 Team), unico che sembra in grado di impensierirlo dopo 5 delle 12 frazioni previste. Ci si attende una rivincita da parte dal francese Alexandre Giroud (Giroud Racing), attardato ieri di 47′ 14”.

Dmitry Sotnikov/Ruslan Akhmadeev/Ilgiz Akhmetzianov (#507 KAMAZ – MASTER) sono pronti a controllare il proprio margine sulla concorrenza tra i camion. I russi, terzi ieri, vantano al momento 33′ 53” di vantaggio sul teammate Anton Shibalov (#501 KAMAZ – MASTER).

Seguite su OA Sport tutti gli aggiornamenti in tempo reale della Dakar 2021. Buon divertimento!

