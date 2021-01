LIVE Biathlon, Mass start Oberhof in DIRETTA: primo podio stagionale nel mirino per Lukas Hofer

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.11: Il secondo azzurro al via oggi è Dominik Windisch che si è qualificato grazie al risultato della sprint di mercoledì, è in crescita di condizione, è galvanizzato dal podio ottenuto in staffetta e proverà ad ottenere un risultato di prestigio

12.08: Tra i grandi protagonisti annunciati di giornata c’è anche l’azzurro Lukas Hofer che è in formissima sugli sci e se riuscirà a ripetere la grande prova al poligono della staffetta potrebbe davvero ottenere un grande risultato

12.05: Norvegesi come sempre super favoriti con Johannes Boe, Tarjei Boe e Laegreid pronti a recitare il ruolo di protagonisti assoluti della gara

12.02: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della mass start che chiude il programma delle gare maschili nel doppio appuntamento di Oberhof in Germania

Buongiorno e ben ritrovati su OA Sport per seguire la diretta live della mass start maschile di biathlon. Oggi, domenica 17 gennaio, si chiude la seconda settimana di gare a Oberhof (Germania) per la Coppa del Mondo 2020-2021 e toccherà agli uomini scendere per primi nel tracciato, con la mass start che parte alle 12.30, una gara che potrebbe rivelarsi molto importante nell’assegnazione della Coppa del Mondo.

Il grande favorito della vigilia è come sempre il norvegese Johannes Boe, ma il detentore della Sfera di Cristallo e leader della classifica generale dovrà tenere in forte considerazione tantissimi avversari: i connazionali Sturla Holm Laegreid, Johannes Dale, Tarjei Boe, i francesi Jacquelin e Claude, i tedeschi Lesser e Peiffer, lo svedese Ponsiluoma, apparsi tutti in gran forma nei giorni scorsi.

L’Italia si affida a Lukas Hofer che vorrebbe finalmente mettere il sigillo a questa ottima stagione con un podio individuale dopo la super prova di mercoledì nella sprint e di venerdì in staffetta. Al via anche Dominik Windisch, che può confermare il suo grande momento di forma.

Il via della gara della mass start maschile di Oberhof è previsto per le ore 12.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dell’evento, per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo della Coppa del Mondo di Biathlon.

