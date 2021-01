Biathlon, startlist mass start maschile Oberhof: orario, programma, tv, streaming, pettorali

Il biathlon domani, domenica 17 gennaio, vedrà proseguire la Coppa del Mondo 2020-2021 in Germania: ad Oberhof si sta tenendo la sesta tappa del circuito maggiore, scattata mercoledì con la 10 km sprint maschile, mentre domani si disputerà la mass start 15 km maschile. Due gli azzurri in gara, ovvero Lukas Hofer e Dominik Windisch, rispettivamente 13° in classifica generale e tra i migliori nella sprint di mercoledì.

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà affidata ad Eurosport Player ed Euvovision Sports Live, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il programma completo con l’orario della mass start 15 km maschile della Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon ad Oberhof (Germania).

PROGRAMMA MASS START MASCHILE COPPA DEL MONDO OBERHOF II

Domenica 17 gennaio

ore 12.30 mass start 15 km maschile

Diretta tv su Eurosport 1

Diretta streaming su Eurosport Player ed Eurovision Sports Live

Diretta live testuale su OA Sport

STARTLIST MASS START MASCHILE COPPA DEL MONDO OBERHOF II

1 BOE Johannes Thingnes NOR

2 LAEGREID Sturla Holm NOR

3 DALE Johannes NOR

4 BOE Tarjei NOR

5 SAMUELSSON Sebastian SWE

6 JACQUELIN Emilien FRA

7 PONSILUOMA Martin SWE

8 FILLON MAILLET Quentin FRA

9 FAK Jakov SLO

10 CLAUDE Fabien FRA

11 DOLL Benedikt GER

12 LESSER Erik GER

13 HOFER Lukas ITA

14 PEIFFER Arnd GER

15 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR

16 WEGER Benjamin SUI

17 LOGINOV Alexander RUS

18 DESTHIEUX Simon FRA

19 EDER Simon AUT

20 ELISEEV Matvey RUS

21 GUIGONNAT Antonin FRA

22 LATYPOV Eduard RUS

23 KRCMAR Michal CZE

24 BJOENTEGAARD Erlend NOR

25 NELIN Jesper SWE

26 PIDRUCHNYI Dmytro UKR

27 RASTORGUJEVS Andrejs LAT

28 LEITNER Felix AUT

29 WINDISCH Dominik ITA

30 FEMLING Peppe SWE

Foto: LaPresse