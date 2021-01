Juventus-Napoli oggi: orario, tv, programma, streaming. Probabili formazioni Supercoppa Italiana

Oggi mercoledì 20 gennaio (ore 21.00) si gioca Juventus-Napoli, match che mette in palio la Supercoppa Italiana. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, rigorosamente a porte chiuse, andrà in scena la partita che assegna il primo trofeo della nuova stagione agonistica. Si sfidano i Campioni d’Italia (Juventus) e i vincitori dell’ultima Coppa Italia (Napoli): si preannuncia una contesa estremamente appassionante, avvincente e decisamente equilibrata, aperta a qualsiasi risultato.

Si decide tutto in questa gara secca, in caso di parità al termine dei 90 minuti si procederà con i tempi supplementari e poi eventualmente con i calci di rigore. Il Napoli è reduce dalla roboante vittoria per 6-0 contro la Fiorentina, mentre la Juventus è incappata nella pesante sconfitta contro l’Inter per 2-0. I partenopei sono al momento terzi nella classifica di Serie A con 34 punti all’attivo, mentre i bianconeri sono quinti con 33 punti: sono dunque distaccati rispettivamente di 9 e 10 punti dalla capolista Milan, ma entrambe devono recuperare una partita ovvero lo scontro diretto.

La Juventus va a caccia del nono sigillo della sua storia (l’ultimo risale al 2018), mentre il Napoli punta alla terza affermazione (l’ultima nel 2014). Bianconeri e azzurri si sono già incrociati tre volte in Supercoppa Italiana: doppia vittoria del Napoli (1990, 2014), una per la Juventus (2012).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Juventus-Napoli, match valido per la Supercoppa Italiana. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1, in diretta streaming su Rai Play, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

JUVENTUS-NAPOLI, SUPERCOPPA ITALIANA: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO:

21.00 Juventus-Napoli

JUVENTUS-NAPOLI, SUPERCOPPA ITALIANA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Rai 1.

Diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-NAPOLI, SUPERCOPPA ITALIANA:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, Chiellini, Danilo; Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie; Morata, Ronaldo.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

Foto: Lapresse