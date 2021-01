Il Milan espugna Benevento 2-0 e si riporta in testa alla Serie A. Gol spaziale di Rafael Leao, espulso Tonali

Il Milan ha sconfitto il Benevento per 2-0 nel match valido per la 15ma giornata della Serie A. I rossoneri si sono imposti allo Stadio Ciro Vigorito e si sono riportati in testa alla classifica generale, dopo che l’Inter aveva travolto il Crotone per 6-2 nel lunch match. I ragazzi di Stefano Pioli hanno infilato il secondo successo consecutivo, confermano la loro imbattibilità in campionato e conservano il punto di vantaggio sui nerazzurri (+7 sulla Roma terza). I meneghini si lanciano così con grande ottimismo verso il big match di mercoledì contro la Juventus, ora attardata di ben 13 punti (ma con due partite giocate in meno). I campani si fermano dopo aver raccolto sette punti nelle ultime tre partite e restano a metà classifica (decimo posto con 18 punti all’attivo).

La partita inizia con una fase di studio, poi svolta già al 14′: Tuia commette fallo su Rebic in area di rigore, l’arbitro concede il penalty e Kessie concretizza. I padroni di casa non si abbattono e cinque minuti di più Insigne colpisce un clamoroso palo con un bel tiro di sinistro. Il Milan è in vantaggio ma soffre e al 33′ si trova con l’uomo in meno: Tonali viene espulso per un fallo su Ionita (l’arbitro ha rivisto la scorrettezza al Var). Donnarumma difende benissimo la porta con una serie di eccellenti interventi su Letizia e Insigne.

I rossoneri tornano negli spogliatoi in vantaggio e in avvio di ripresa trovano il raddoppio: al 49′ ci pensa Rafael Leao con un meraviglioso pallonetto da posizione impossibile, sorprendendo Montipò che era uscito all’altezza del lato corto dell’area alla sua destra. I rossoneri sono avanti 2-0 ma hanno l’uomo in meno, il Benevento ha l’occasione per riaprire la partita ma Caprari fallisce il rigore concesso per il fallo che aveva subito da Krunic. I rossoneri tirano così un sospiro di sollievo al 59′ e nell’ultima mezzora controlla brillantemente la partita (da segnalare un palo colpito da Calhanoglu al 72′), portando a casa tre punti fondamentali.

Foto: Lapresse