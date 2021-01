Hockey pista, Serie A1 2021: nel recupero della 4a giornata Grosseto passa nettamente a Scandiano

Un nuovo recupero completato e un nuovo risultato in archivio per la Serie A1 2021 di hockey pista, che in questo mercoledì 20 gennaio ha visto affrontarsi Scandiano e Grosseto, in un match relativo alla 4a giornata della stagione regolare 2020-2021, giunta invece complessivamente al suo 14° turno.

A imporsi – fra l’altro in maniera netta – sono stati i toscani, capaci di chiudere la pratica in trasferta col rotondissimo punteggio di 0-8, trascinati dalla tripletta di Saavedra e dalla doppietta di Fantozzi. Con questi tre punti, il Grosseto sale a quota 15 punti in classifica (in undicesima posizione) mentre lo Scandiano rimane fermo a 5 (in tredicesima piazza).

La Serie A1 invece tornerà a disputarsi sabato 23 gennaio con tutte e sette le partite in agenda, valevoli per la 15ma giornata, che si terranno in contemporanea dalle ore 20.45.

CAMPIONATO SERIE A1 HOCKEY PISTA – RECUPERO 4a GIORNATA – MERCOLEDI’ 20 GENNAIO 2021

MERCOLEDI’ 20 GENNAIO 2021 – ORE 20:45 – ROLLER HOCKEY SCANDIANO x EDILFOX GROSSETO = 0-8

CLASSIFICA SERIE A1 HOCKEY PISTA

Squadra Punti Partite giocate Differenza gol Ultime 3 gare 1 Amatori Wasken Lodi 34 14 35 V-V-P 2 Why Sport Valdagno 31 14 24 V-S-S 3 Credit Agricole Sarzana 31 14 16 S-V-V 4 GDS Impianti Forte dei Marmi 30 14 32 V-V-S 5 GSH Trissino 27 14 23 V-S-V 6 Ubroker Bassano 1954 24 14 17 V-P-V 7 Galileo Follonica 22 14 10 P-S-V 8 Tierre Chimica Montebello 21 14 -3 S-V-S 9 Telea Medical Sandrigo 18 14 -22 S-V-V 11 Edilfox Grosseto 15 14 -10 P-P-V 10 BDL Correggio 14 14 -9 V-S-P 12 TeamServiceCar Monza 10 14 -21 S-V-P 13 Roller Scandiano 5 14 -41 S-S-S 14 Lanaro Breganze 0 14 -51 S-S-S

Foto: FISR/Mimmo Casaburi