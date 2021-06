Hockey pista, Serie A1: Forte dei Marmi batte Lodi in gara -3 e riapre la serie scudetto

Imponendosi con il netto punteggio di 5-2 nella gara -3 delle finali scudetto della Serie A1 2020/2021 del Campionato Italiano di hockey pista, il Forte dei Marmi si regala una chance nel duello tricolore contro il Lodi.

I toscani dopo il botta e risposta del primo tempo sull’asse Compagno-Ambrosio, che sistema temporaneamente le cose sull’1-1, cambiano passo nella ripresa: doppietta di Casas, altra firma di Ambrosio e griffe di Motaran, prima del poco significativo gol di Cinquini per il 5-2 conclusivo.

La serie va quindi a gara-4, sabato prossimo, in quel di Lodi: match point per i lombardi o chance di pareggio per i versiliesi? La parola alla pista.

PLAYOFF SCUDETTO – SERIE DI FINALE – AL MEGLIO DELLE CINQUE GARE

Finale Scudetto – Gara #3 – Mercoledì 9 giugno 2021 – ore 20:45

GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI – AMATORI WASKEN LODI = 5-2 (1-1, 4-1) – Serie 1-2

GDS Impianti: Gnata, Motaran, Rubio, Casas, Ambrosio – Burgaya, Maremmani, Giovannetti, Antonioni, Bertozzi – All. Orlandi

Amatori: Grimalt, Illuzzi (C), Mendez, Compagno, Torner – Cinquini, Greco, Gori M, Gori A, Porchera – All. Bresciani

Marcatori: 1t: 0’49” Compagno (L), 4’42” Ambrosio (F) – 2t: 5’36” Casas (F), 5’52” Casas (F), 7’02” Ambrosio (F), 7’59” Motaran (tir.dir) (F), 17’17” Cinquini (L)

Espulsioni: 2t: 7’59” Mendez (2′) (L), 19’00” Rubio (2′) (F)

Arbitri: Filippo Fronte di Novara e Marco Rondina di Vercelli

PLAYOFF SCUDETTO – FINALE – Al meglio delle 5 gare, la prima e la quarta in casa della peggior classificata in stagione regolare – tutto in diretta MS SPORT e MS CHANNEL e FISRTV

Finale Scudetto – Eventuale Gara #4 – Sabato 12 giugno 2021 – ore 20:45 – AMATORI WASKEN LODI x GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI

Finale Scudetto – Eventuale Gara #5 – Martedì 15 giugno 2021 – ore 20:45 – GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI x AMATORI WASKEN LODI

Foto: FISR/Sonia Fusalli