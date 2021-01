Hockey ghiaccio, ICE League 2021: Bolzano stende Innsbruck e prosegue nella sua corsa di testa

L’HCB Alto Adige Alperia prosegue nel suo strepitoso cammino nella ICE Hockey League 2020-2021 e vince anche in casa contro l’HCI Innsbruck. Gli altoatesini infilano il terzo successo consecutivo, il quinto nelle ultime sei uscite, e si confermano al primo posto della classifica generale. I Foxes, infatti, grazie a questo successo, volano a quota 62 punti in 27 turni, con 3 punti di margine sul Fehervar che, va ricordato, ha disputato 5 match in più dei bianco-rossi. Terza posizione per i Vienna Capitals con 56, mentre al quarto posto rimane il Klagenfurt con 51.

HCB Alto Adige Alperia – HCI Innsbruck 2-0. al PalaOnda non c’è storia. La compagine allenata da coach Greg Ireland sblocca il match dopo soli 2:24 minuti di gioco con Pitschieler su assist di Insam e indirizza subito i discorsi dalla propria parte. Il raddoppio non tarda ed arriva al minuto 22:32 con Robertson che va a segno su assist di Miceli. Per gli altoatesini match in controllo fino alla fine con 39 tiri contro 33, ma 0/5 in powerplay.

GLI ALTRI MATCH DELLA SERATA

Bratislava Capitals – AVS Fehervar 2-5

Steinbach Black Wings – Vienna Capitals 2-3

Dornbirn Bulldogs – Red Bull Salisburgo 2-3

Villach – Graz99ers 2-3

LA CLASSIFICA DELLA ICE HOCKEY LEAGUE 2021

1 HCB Südtirol Alperia 27 +39 62 2 Hydro Fehervar AV 19 32 +15 59 3 spusu Vienna Capitals 29 +25 56 4 EC-KAC 28 +20 51 5 EC Red Bull Salzburg 25 +16 46 6 Dornbirn Bulldogs 28 +0 43 7 Moser Medical Graz99ers 28 -12 38 8 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 29 -11 34 9 iClinic Bratislava Capitals 28 -22 32 10 EC GRAND Immo VSV 29 -29 29 11 Steinbach Black Wings 1992 29 -41 18



Foto: Carola Semino