Sabato sera amaro per Bolzano, che cade in casa contro il Fehervar nella trentacinquesima giornata di ICE Hockey League 2020-2021. Gli altoatesini perdono così anche la vetta della classifica, che ora è occupata proprio dagli ungheresi a quota 65 punti: i Foxes inseguono a -3, ma hanno anche ben sei partite in meno e quindi virtualmente possono considerarsi ancora in testa.

Al “Palaonda” va in scena un match tiratissimo, nel quale Bolzano non riesce a trovare in nemmeno una circostanza la via della rete. Dopo il primo periodo chiuso senza particolari sussulti, la segnatura decisiva arriva nel secondo end e porta la firma di Bartalis, che al 33′ approfitta di una situazione di inferiorità numerica degli altoatesini e concretizza l’assist di Szita e Campbell. L’assalto dei Foxes non produce gli effetti sperati: finisce 0-1.

Foto: Carola Semino