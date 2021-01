Hockey ghiaccio, ICE League 2021: Bolzano cade in casa contro il Salisburgo, secondo ko di fila per i Foxes

E’ un weekend da dimenticare per Bolzano che, dopo la sconfitta di ieri sera contro il Fehervar, cade in casa anche contro il Salisburgo nel recupero della seconda giornata di ICE Hockey League 2020-2021. Gli altoatesini restano al secondo posto in classifica a quota 62 punti, ma hanno ancora cinque punti da recuperare rispetto alla capolista Fehervar.

Al “Palaonda” il Salisburgo passa in vantaggio al 13′ grazie a Harnisch, che capitalizza l’assist di Huber e Chorney. La reazione dei Foxes si materializza in apertura di secondo periodo con la rete di Fournier su assist di Findlay e Frank, ma gli austriaci si riportano avanti al 35′ con il centro di Heinrich in power play su assist di Skille. Bolzano pareggia nuovamente con Gazley, che al 49′ sfrutta al meglio una situazione di power play e spedisce in rete l’assist di Plastino e Deluca. Il gol decisivo arriva proprio all’ultimo minuto di gioco e porta la firma di Hughes, che segna su assist di Raffl e Heinrich. Finisce così 2-3.

Foto: Carola Semino