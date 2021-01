Hockey ghiaccio, ICE League 2021: Bolzano cade a Klagenfurt ai supplementari

Domenica amara per Bolzano, che viene sconfitto a Klagenfurt nella trentasettesima giornata di ICE Hockey League 2020-2021. Il match si decide ai tempi supplementari: il risultato finale è di 1-0 per gli austriaci. Gli altoatesini rimangono al primo posto in classifica con 68 punti, a +2 (e quattro partite in meno) sul Fehervar e a +6 (e una partita in meno) sullo stesso Klagenfurt.

La sfida andata in scena oggi allo Stadthalle è il remake del confronto di martedì sera, che i Foxes si erano aggiudicati con il punteggio di 2-3. Questa volta le cose vanno diversamente fin dai primi minuti di gioco: la gara è più bloccata e nessuna delle due squadre riesce a trovare la via del gol. La parità a reti bianche si protrae anche per il secondo e terzo periodo e allunga il match ai supplementari: qui il timbro decisivo è di Koch, che va a segno al 62′ su assist di Postma e Fraser e regala la vittoria ai padroni di casa.

Foto: Carola Semino