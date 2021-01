Hockey ghiaccio, Alps League 2021: vittorie larghe per Val Pusteria e Asiago, ok Renon e Fassa

Sabato in pista per l’Alps Hockey League 2020-2021. Si sono disputati sei incontri valevoli per la ventitreesima giornata della competizione. Andiamo a riepilogare quanto accaduto.

In testa alla classifica c’è sempre Val Pusteria, che batte per 6-3 il Bregenzerwald. Per i Lupi vanno a segno nell’ordine Andergassen (7′), Cianfrone (12′), Perlini (16′), Berger (22′), March (33′) e Oberrauch (37′); inutili le marcature ospiti di Poschmann (23′), Lipsbergs (40′) e Zwerger (52′). Vittoria larga anche per l’Asiago, che vince per 1-6 in rimonta sul campo del Salisburgo II. Al vantaggio austriaco firmato da Leonhardt (19′) segue la valanga veneta: doppietta di Tessari (20′ e 50′) e le reti di McParland (20′), Rosa (32′), Frei (37′) e Gellert (51′).

Vittoria in rimonta anche per il Renon, che passa per 1-3 in casa dello Steinbach BW II. Al vantaggio austriaco di Rohm (12′) rispondono Gabri (36′), Lutz (39′) e Prast (56′), che decretano il successo dei Buam. L’ultima delle italiane a sorridere è Fassa, che piega ai supplementari il Kitzbuhel per 3-2: doppietta di Wernersson-Libach per gli ospiti (3′ e 30′), risposta dei Falcons targata Pace (7′) e Tedesco (40′); la zampata decisiva nell’overtime è di Hermansson (65′).

Sconfitte, invece, per Cortina e Gherdeina. Gli ampezzani vengono battuti dal Lustenau per 6-3: inutili le segnature di Moser, Cazzola e Pietroniro per contrastare l’onda austriaca. Le Furie, invece, vengono demolite a domicilio dallo Jesenice: 1-6 il punteggio finale, la rete della bandiera porta la firma di Sullmann.

Credits: Max Pattis