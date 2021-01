Hockey ghiaccio, Alps League 2021: vittorie convincenti per Val Pusteria e Asiago, ok anche Renon e Cortina

Sabato in pista per l’Alps Hockey League 2020-2021. Si sono disputati sette incontri valevoli per la ventunesima giornata della competizione. Andiamo a riepilogare quanto accaduto.

Val Pusteria passa sul campo dello Steinbach per 3-7 e si conferma in testa alla classifica. I Lupi indirizzano bene il match segnando quattro reti nel primo periodo con Carozza (4′), Oberrauch (11′), Traversa (12′) e Schweitzer (16′). Le altre marcature portano le firme di Cianfrone (24′), Perlini (49′) e ancora Oberrauch (53′), mentre per i padroni di casa si segnalano la doppietta di Arcuri (20′ e 34′) e il gol di Pauschenwein (40′).

Vola anche l’Asiago, che batte per 5-1 il Feldkirch e si mantiene al terzo posto. Il dominio giallorosso viene certificato dalla doppietta di Rosa (12′ e 50′) e dalle reti di Marchetti (39′), Magnabosco (42′) e Mantenuto (54′); agli austriaci resta solamente il gol della bandiera di Stukel (60′). Vittoria di prestigio per il Renon, che stende per 4-1 il Salisburgo e sale al decimo posto in classifica. Decisive le doppiette di Quinz (14′ e 59′) e Kostner (19′ e 53′), inutile il gol ospite di Alberg (56′).

Tra le note liete c’è anche il Cortina, che sbanca Kitzbuhel per 0-3. A regalare ai veneti il colpo in trasferta ci pensano Cazzola, in gol all’11’, e Pietroniro, autore di una doppietta (15′ e 44′). Sconfitte, invece, per Vipiteno e Gherdeina. I Broncos vengono battuti a Jesenice per 4-1: gli sloveni vanno a segno con Sodja (15′), Hebar (15′), Svetina (30′) e Rajsar (45′); il centro di Gooch (37′) serve solo per le statistiche. Dall’altra parte, le Furie cadono in casa contro il Lustenau per 3-4: i rossoblu vanno avanti con la doppietta di Gluck (2′ e 30′) e Wilkins (10′), ma gli austriaci rimontano con Wilfan (8′), D’Alvise (25′), Haberl (31′) e Karkls (37′).

RISULTATI

HK Olimpija-Bregenzerwald 7-2

Jesenice-Vipiteno 4-1

Asiago-Feldkirch 5-1

Gherdeina-Lustenau 3-4

Steinbach BW II-Val Pusteria 3-7

Kitzbuhel-Cortina 0-3

Ritten-Salisburgo 4-1

Credits: Max Pattis