Hockey ghiaccio, Alps League 2021: vincono Vipiteno, Renon e Cortina, cadono Val Pusteria e Gherdeina

Serata intensa per quel che riguarda la Alps Hockey League 2020-2021. Erano cinque le squadre italiane sul ghiaccio, impegnate in match di grande rilevanza. La capolista Val Pusteria cade sul ghiaccio di Jesenice, come Gherdeina, che perde nettamente a Salisburgo. Vincono Renon, Vipiteno e Cortina.

Jesenice – Val Pusteria 4-2: i padroni di casa passano subito in vantaggio con Svetina su assist di Sodja dopo 11:49 minuti. Raddoppio immediato al 12:33 con Jezovsek su assist di Masic, prima che i Lupi si sblocchino con Carozza che, al 13:57, accorcia le distanze su assist di Perlini. Il secondo periodo si apre con il solito Jezovsek che va di nuovo a segno per il 3-1 su assist di Tomazevic. Val Pusteria prova a riaprire i giochi al 58:20 con Perlini per il 3-2, ma lo stesso Tomazevic chiude i conti al 59:11 per il 4-2 finale.

Red Bull Salisburgo – Gherdeina 5-2: sono gli austriaci ad ad andare a segno per primi con Rattensberger al minuto 6:40 su assist d Wimmer, prima dell’uno-due di Gherdeina che ribalta la situazione. Moroder pareggia al minuto 9:37, quindi Nedved segna il 2-1 al 16:14 su assist di Wilkins. I salisburghesi, però, non ci stanno e vanno a segno a raffica. Dube prima pareggia al 17:01, quindi piazza il 3-2 alla mezz’ora, quindi Leonhardt segna il 4-2 al minuto 32:51. I padroni di casa non si fermano e vanno sul 5-2 con Alberg al minuto 50:09.

Rittner Buam – EC Kitzbuehel 5-3: match pirotecnico che si sblocca dopo soli 7 minuti con Öhler, ma Klagenfurt pareggia immediatamente con Wemerson al minuto 8:25. Di nuovo Renon avanti con Spinell dopo 15:52, ma gli austriaci pareggiano di nuovo i conti con Bolterle al 16:55. Gli altoatesini chiudono il primo periodo con la rete del 3-2 messa a segno da Kostner su assist di Uusivirta. Nel secondo periodo le squadre si tranquillizzano, ma c’è tempo per il 3-3 degli austriaci con Wernerson. La battaglia prosegue e Renon segna il 4-3 con Lutz al minuto 56:29, prima di chiudere il match con il 5-3 di Ohler su assist di Tudin.

Broncos Vipiteno – Steel Wings Lienz 7-2: gli altoatesini partono subito forte con Gooch che sblocca il punteggio dopo 12:51, quindi il raddoppio arriva con Kruselburger dopo 20:35. Lienz reagisce e arriva al pareggio entro la mezzora con Arcuri e Kall, ma i Broncos tornano avanti con Hannoun che sigla il 3-2 al minuto 31:58. Messner va di nuovo a segno al 41:33 per il 4-2 su assist di Eisendie. Vipiteno non si ferma più e va a dilagare, prima con Valentini, quindi due volte con Gander per il 7-2.

SGC Cortina – EC KAC II 7-5: gol a grappoli nella sfida sul ghiaccio ampezzano. Cortina sale sul 5-0 con le reti di Zanatta, Giftopoulos, Moser, Pietroniro e ancora Giftopoulos, ma gli austriaci reagiscono. Kraus, Pirmann e Hammerle portano il punteggio sul 5-3 al 25:39. Cortina reagisce e segna il 6-3 con Cazzola al minuto 51:00. Gli ospiti tornano in corsa con la marcatura di Witting al 54:50, quindi addirittura arrivano al 6-5 con Kapel al minuto 56:52. Il forcing degli austriaci, tuttavia, viene stoppato dal 7-5 di Pietroniro che chiude i conti.

Bregenzwaldner – VEU Feldkirch 3-2 all’overtime

CLASSIFICA ALPS LEAGUE 2020-2021

1 PUS 17 +21 44 2 HKO 14 +71 42 3 RBJ 14 +34 33 4 EHC 15 +22 32 5 VEU 14 +6 32 6 ASH 15 +18 31 7 SGC 15 +9 31 8 ECB 15 -1 30 9 JES 10 +21 29 10 RIT 16 -21 25 11 FAS 12 -6 20 12 WSV 17 -21 20 12 GHE 16 -21 20 14 KEC 16 -25 16 15 KA2 11 -21 10 16 SWL 13 -86 2

Foto: Rittner Buam Credits Max Pattis