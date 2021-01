Hockey ghiaccio, Alps League 2021: Val Pusteria rimane in vetta, vincono anche Asiago e Cortina

Giorno della Befana in pista per l’Alps Hockey League 2020-2021. Si sono disputati cinque incontri valevoli come recuperi per l’undicesima giornata della competizione. Andiamo a riepilogare quanto accaduto.

Val Pusteria sbanca Kitzbuhel al supplementare per 2-3 e rimane in vetta alla classifica. I Lupi sbloccano il risultato con Althuber (10′), ma subiscono il pareggio di Wernersson-Liback (27′); nel terzo periodo nuovo botta e risposta tra Oberrauch (42′) e Kreuter (47′). La rete decisiva nell’overtime porta la firma di Glira (65′). Resta al secondo posto (ma con tre partite da recuperare) l’HK Olimpija, che infligge una severa lezione al Gherdeina: finisce 0-5 per le marcature di Pance (3′), Simsic (9′), Mehle (25′), Zorko (34′) e Cimzar (51′).

Si conferma nelle zone nobili della classifica l’Asiago, che supera per 3-0 lo Jesenice: da segnalare la doppietta di Gellert (13′ e 48′) e il gol di McParland (38′). Vittoria netta anche per Cortina, che passa sul campo del Renon per 0-4 grazie a uno scatenato Pietroniro, autore di una tripletta (1′, 16′ e 17′), e al centro di Giftopoulos (59′). Infine, successo al supplementare per il Vipiteno, che batte Fassa per 3-2: doppiette di Gander (8′ e 49′) per i Broncos e di Tedesco (7′ e 52′) per i fassani; il timbro decisivo nell’overtime è di Gooch (63′).

Foto: Carola Semino